Με μια απώλεια για τη συνέχεια ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός το νικηφόρο πέρασμά του χθες από το Ηράκλειο απέναντι στον ΟΦΗ (0-1). Με την κίτρινη κάρτα που δέχτηκε ο Τιν Γέντβαϊ στο 83ο λεπτό έφτασε τις τρεις στη Stoiximan Super League.

Πλέον ο Ντιέγκο Αλόνσο θα πρέπει να αποφασίσει σε ποιο από τα τέσσερα προσεχή παιχνίδια θα στερηθεί τη συμμετοχή του Κροάτη στόπερ. Αυτά είναι απέναντι σε Άρη εντός (27/10), Βόλο εκτός (3/11), Λαμία εντός (10/11) και Παναιτωλικό εκτός (24/11).

Παράλληλα, με την κίτρινη κάρτα που δέχτηκε χθες ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς έφτασε στο όριο των δύο, όπου παραμένουν και οι Τάσος Μπακασέτας και Φίλιπ Τζούρισιτς.

Υπενθυμίζεται πως όταν ένας παίκτης συμπληρώσει τρεις κίτρινες κάρτες στο πρωτάθλημα (και ακολούθως έξι, εννιά και ούτω καθεξής), υποχρεωτικά χάνει ένα από τα τέσσερα παιχνίδια που ακολουθούν στην Stoiximan Super League, κατ’ επιλογήν του προπονητή.

