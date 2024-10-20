ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Μεγάλη ένταση στην OPAP Arena με τη λήξη

Λογαριασμός
Πολύ μεγάλη ένταση στο φινάλε του ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, με επεισόδιο του Γιώργου Κοσμά με ανθρώπους του ΠΑΟΚ και τον Λουτσέσκου να κάνει χειρονομίες για «κλεψιές» προς τον κόσμο

Χαμός στο φινάλε του ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ!

Όπως μετέδωσε ζωντανά στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Τσακίρης, που μόλις είχε βγει στον «αέρα» για το σχόλιό του, υπήρξε επεισόδιο του CEO της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, Γιώργου Κοσμά, με ανθρώπους του ΠΑΟΚ και παράλληλα πολύ μεγάλη ένταση με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος έκανε χειρονομίες για «κλεψιές» προς τον κόσμο, προκαλώντας την οργή των οπαδών της «Ένωσης».

Ευτυχώς, το πράγμα δεν ξέφυγε και άπαντες πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς να δοθεί συνέχεια…

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ραζβάν Λουτσέσκου
