ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-1: Ντέρμπι με θέαμα, χωρίς νικητή

Το αποτέλεσμα ήταν εκεί, τους καλούσε, έβλεπαν το δρόμο να φτάσουν σ’ εκείνο, αλλά υπήρχαν απροσπέλαστα εμπόδια σε αυτή την προσπάθεια. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1 στην OPAP Arena με τον Μπάμπα Ράχμαν ν’ ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό και τον Πιερό να ισοφαρίζει στο 24ο.



Λύσεις έψαξαν να βρουν αμφότεροι οι προπονητές, παίκτες για να το καταφέρουν αυτό είχαν και οι δύο πάγκοι, ευκαιρίες – πότε μισές πότε ολοκληρωμένες άστοχα – υπήρξαν, αλλά η ισοπαλία που κρατά τον ΠΑΟΚ μαζί με τον Άρη στην κορυφή της Stoiximan Super League κρίνεται δίκαιη.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Ντεμπούτο έκανε ο Μαρσιάλ, αλλά στα λεπτά που αγωνίστηκε στο φινάλε δεν προκάλεσε αντίκτυπο...Ο Ματίας Αλμέιδα ξεκίνησε την ΑΕΚ με τον Στρακόσα στα γκολπόστ και τους Ρότα, Βίντα, Μουκουντί και Πήλιο στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή βρέθηκαν οι Σιμάνσκι και Περέιρα, ο Λιβάι κινήθηκε πίσω από τον Πιερό και στις πτέρυγες ήταν οι Λαμέλα (δεξιά) και Κοϊτά (αριστερά).Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδειξε εμπιστοσύνη στο αμυντικό δίδυμο των Κεντζιόρα – Λόβρεν, με τους Μπάμπα και Όττο στα άκρα των μετόπισθεν. Ο Σβαμπ είχε τον Οζντόεφ στο πλευρό του στο χώρο του κέντρου και οι Ζίβκοβιτς, Τάισον και Μουργκ κινήθηκαν πίσω από τον Τσάλοφ.Ο Ματίας Αλμέιδα το είχε σκεφτεί, το είχε αναφέρει ως ενδεχόμενο κι έβαλε Λιβάι και Πιερό μαζί στην 11άδα. Τελικά, ο επιθετικός από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο τοποθετήθηκε πίσω από τον θηριώδη φορ, με τον Λαμέλα από δεξιά να έχει αρκετές κινήσεις στη «μονομαχία» του με τον Μπάμπα Ράχμαν.Μόνο που ο τελευταίος θα έβρισκε τρόπο να βάλει μπροστά στο σκορ τον ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος του βορρά» άφηνε την μπάλα και την πρωτοβουλία στους γηπεδούχους και επέλεγε να τρέξει μπροστά στις συνθήκες αντεπίθεσης που θα του παρουσιάζονταν, είτε εφάρμοζε κατά διαστήματα πρέσινγκ με έναν παίκτη στο επιθετικό τρίτο. Στο 15ο λεπτό οι Θεσσαλονικείς από εκτέλεση κόρνερ – το οποίο προκάλεσε η εντυπωσιακή απόκρουση του Στρακόσα σε σουτ του Οζντόεφ με την μπάλα να χτυπά και στο δοκάρι, προηγήθηκαν στο σκορ.Ο Τσάλοφ πήρε την κεφαλιά, ο Μπάμπα με διπλή προσπάθεια από κοντά χρίστηκε σκόρερ και το 1-0 πρόσφερε αυτοπεποίθηση στους παίκτες του Λουτσέσκου. Η ΑΕΚ κλήθηκε να διαχειριστεί στιγμές που επικράτησε… καταιγισμός ευκαιριών από τους φιλοξενούμενους, αλλά το μεγάλο της «ατού», ο Φραντζί Πιερό, «μίλησε» ξανά. Στο 24ο λεπτό από την κάθετη του Κοϊτά, ο φορ από την Αϊτή έβαλε τον Κεντζιόρα στην πλάτη του, άφησε την μπάλα να κυλήσει μπροστά και «εκτέλεσε» για το 1-1.Ο Κοϊτά από αριστερά πήρε αρκετές προσπάθειες πάνω του, δίχως όμως το αποτέλεσμα που θα ήθελε. Πότε μπλεκόταν, πότε μπερδευόταν, πότε τα γυρίσματά του στην περιοχή δεν έβρισκαν αποδέκτη. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ επιχειρούσε με την τριπλέτα πίσω από τον Τσάλοφ και με την είσοδο των Μπράντον Τόμας (που πάτησε σε πολλά σημεία) και Κωνσταντέλια, να εκμεταλλευτεί το γεγονός πως το ντέρμπι ήταν… ορθάνοιχτο.: Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως τέτοιος, παρά το γεγονός πως η εστία της ομάδας του παραβιάστηκε, ο Ντέγιαν Λόβρεν. Είχε συνεχείς, καίριες τοποθετήσεις στην άμυνα για κόψει επιθέσεις, να σταματήσει τελικές και να βρεθεί σε σημεία που μπορούσε ν’ απομακρύνει την μπάλα σε κάθε ευκαιρία.: Δεν απασχόλησε ο Ράντε Ομπρένοβιτς από τη Σλοβενία που κλήθηκε να διευθύνει τη μεγάλη αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Κάποια… παραπονάκια τα έκανε προς την κάμερα ο Ραζβάν Λουτσέσκου στο πρώτο ημίχρονο, αλλά η παρουσία του ρέφερι ακόμα και στη φάση που η «Ένωση» ζήτησε πέναλτι σε φάση με τον Λιβάι στο δεύτερο μέρος, πέρασε δίχως να επηρεάσει το ντέρμπι. Εκνεύρισε γηπεδούχους και φιλοξενούμενους με τα λεπτά των καθυστερήσεων στο φινάλε...: Στρακόσα, Ρότα (74’ Οντουμπάτζο), Πήλιος, Βίντα, Μουκουντί, Σιμάνσκι, Περέιρα (74’ Πινέδα), Κοϊτά, Λιβάι (75’ Μαρσιάλ), Λαμέλα (81’ Γκατσίνοβιτς), Πιερό: Κοτάρσκι, Όττο, Μπάμπα (62’ Κόλεϊ), Λόβρεν, Γκεντζιόρα, Σβαμπ, Οζντόεφ (74’ Καμαρά), Τσάλοφ, Μουργκ (74’ Κωνσταντέλιας), Ζίβκοβιτς, Τάισον (61’ Τόμας)

