Παναθηναϊκός: Χαμός με Μεϊτέ, οι υποψήφιοι «μνηστήρες» του

Ο Σουαλιχό Μεϊτέ ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς δεν είναι στα πλάνα του Μπρούνο Λαζ στη Μπενφίκα. Ο 30χρονος μέσος δεν έχει χρόνο συμμετοχής από την επιστροφή του στον σύλλογο, μετά τον δανεισμό του στον ΠΑΟΚ.

Το ενδιαφέρον για τον Μεϊτέ έχει ήδη αρχίσει, με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει στο «παιχνίδι» απόκτησής του. Επιπλέον, τον ίδιο παίκτη «κοιτάζουν» και οι Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας.

