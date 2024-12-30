Επιστρέφει στο ποδόσφαιρο ο Ματ Ντάρμπισιρ για χάρη ερασιτεχνικής ομάδας!

Επιστροφή στη δράση για τον Ματ Ντάρμπισιρ! Δύο μήνες περίπου μετά την απόφασή του να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, ο 38χρονος, παλιός παίκτης του Ολυμπιακού, αποφάσισε να τα… ξαναβάλει για χάρη της ερασιτεχνικής Μάτλοκ Τάουν -με το παρατσούκλι «μονομάχοι»!

Ο Ντάρμπισιρ αποσύρθηκε από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο τον περασμένο μήνα, έχοντας αποχωρήσει από την Μπράντφορντ το καλοκαίρι, αλλά πείστηκε να ενταχθεί στους ''Gladiators'' από τον προπονητή τους, Ryan Cresswell και τον παίκτη-προπονητή Adam Clayton, με τους οποίους υπήρξε συμπαίκτης στο ''Valley Parade'', έδρα της Μπράντφορντ.

Θυμίζουμε, ο Άγγλος επιθετικός αποσύρθηκε, προσωρινά, μετά από συνολικά 350 παιχνίδια. Με τη φανέλα του Ολυμπιακού έπαιξε συνολικά 36 φορές σε όλες τις διοργανώσεις και πέτυχε 15 γκολ, πανηγυρίζοντας το νταμπλ του 2009.

Οι «ερυθρόλευκοι» τον είχαν αποκτήσει τον Ιανουάριο του 2009 με δανεισμό από την Μπλάκμπερν και το επόμενο καλοκαίρι έδωσαν τρία εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν.

Μετά το πέρασμά του από τον Πειραιά, επέστρεψε στην Αγγλία, παίζοντας μεταξύ άλλων ομάδων και στη Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ ακολούθησαν Κύπρος, Αυστραλία ακόμη και Ινδία! Να σημειωθεί πως η Μάτλοκ αγωνίζεται στην Northern Premier League και εδρεύει στην ομώνυμη πόλη της περιφέρειας του Ντάρμπισιρ.

