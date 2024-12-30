Λογαριασμός
Στην Athens Kallithea ως δανεικός από τον Ατρόμητο ο Βρακάς

Ο Βρακάς έχει συμβόλαιο με τον Ατρόμητο έως το καλοκαίρι του 2026

Γιώργος Βρακάς

Στην πρώτη της χειμερινή μεταγραφή προχώρησε η Athens Kallithea, που απέκτησε ως δανεικό από τον Ατρόμητο τον Γιώργο Βρακά.

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την παραχώρηση του Γιώργου Βρακά στην Athens Kallithea με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν 2024/25. Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας θα επιστρέψει με την ολοκλήρωση του τρέχοντος πρωταθλήματος», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας του Περιστερίου.

Μάλιστα, για την απόκτηση του Βρακά έχει συμφωνήσει και ο Στέλιος Μαλεζάς, που τον γνωρίζει αρκετά καλά από το παρελθόν και τον ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε ότι ο Έλληνας άσος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ατρόμητο μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

