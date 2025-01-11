Με τον Χαράλαμπο Κωστούλα να μπαίνει ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και να σκοράρει δις, ο Ολυμπιακός λύγισε με 2-1 τον Άρη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Λορέν Μορόν (35’) είχε δώσει προβάδισμα στην ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδι με υπέροχη προσωπική ενέργεια, όμως οι «κίτρινοι» δεν άντεξαν ελέω, τραυματισμών, Κωστούλα αλλά και της αποβολής του Μάρτιν Μοντόγια (72’) με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Οι Πειραιώτες με δυο γκολ του 17χρονου (50’, 90’+6’), που προ ημερών ανανέωσε το συμβόλαιό του, πήραν το «τρίποντο» και παρέμειναν στην κορυφή.



Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν με διάθεση για ένα γρήγορο γκολ, ωστόσο οι Θεσσαλονικείς ήταν καλά οργανωμένοι. Μάλιστα, στο 10λεπτο διαμαρτυρήθηκαν έντονα για πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ροντινέι πάνω στον Βλάντιμρ Νταρίντα, ωστόσο Γκλεν Περ Νίμπεργκ και VAR (Ιβάν Μπέμπεκ και Σταύρος Τσιμεντερίδης) συμφώνησαν πως δεν υπάρχει κάτι μεμπτό. Δεύτερο «χτύπημα» για τον Άρη δυο λεπτά αργότερα, με τον μυικό τραυματισμό του Κλέιτον Ντιαντί, που έδωσε τη θέση του στον Κίκε Σαβέριο.

Η πρώτη καλή στιγμή για τους Πειραιώτες ήρθε στο 20’, με την ατομική ενέργεια του Ζέλσον Μαρτίνς να ολοκληρώνεται με άστοχο διαγώνιο σουτ του Πορτογάλου. Τρία λεπτά αργότερα, ο Ολυμπιακός έχασε διπλή ευκαιρία, όταν έπειτα από επικίνδυνη σέντρα του Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο Χουλιάν Κουέστα έδιωξε προσωρινά προ του Τσικίνιο, η μπάλα έφτασε στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, αλλά ο Σάπι Σουλεϊμάνοφ έκανε σωτήρια προβολή με την μπάλα να φεύγει κόρνερ.

Για να φτάσουμε στο 35ο λεπτό και το 0-1, ένα γκολ που φέρει φαρδιά-πλατιά τη σφραγίδα του Μορόν. Ο Ισπανός φορ έκλεψε την μπάλα από τον Ζουλιάν Μπιανκόν, την πήρε ξανά, απέφυγε με ντρίπλα κάτω από τα πόδια τον Ντάνι Γκαρθία και με ένα δυνατό, ξερό σουτ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής νίκησε (και) τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, για το 10ο τέρμα του στη φετινή Super League.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τρομερή χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Από λάθος του Μάρτιν Φρίντεκ, ο Ελ Κααμπί έβγαλε τον Μάρτινς τετ-α-τετ με τον Κουέστα, με τον Ισπανό τερματοφύλακα να σώζει την εστία του τεντώνοντας το δεξί του πόδι. Η μέτρια εικόνα της ομάδας του, οδήγησε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε διπλή αλλαγή στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους.

Και δικαιώθηκε άμεσα. Από αδύναμο γύρισμα του Μόντσου Ροντρίγκεθ στον Φρίντεκ, ο Κωστούλας έκλεψε την μπάλα από τον Τσέχο, προχώρησε και πλάσαρε κάτω από τα πόδια του Κουέστα για το 1-1. Δευτερόλεπτα νωρίτερα, ο Σαβέριο έγινε αλλαγή στην αλλαγή, αφού τραυματίστηκε σε προσπάθειά του να μαρκάρει τον Ροντινέι - νέα ατυχία για τον Ουζουνίδη.

Με εξαίρεση, όμως, ένα σουτ του Μαρτίνς στο 53’, ο Άρης κατάφερε να ελέγξει τον ενθουσιασμό των γηπεδούχων και για ένα 20λεπτο να φέρει το ματς στα μέτρα του. Μάλιστα, δημιούργησε διπλή προϋπόθεση με τους Μοντόγια και Χοσέ Σιφουέντες στο 57’ ενώ το σουτ του Σουλεϊμάνοφ στο 60’ πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Τζολάκη. Ο Έλληνας τερματοφύλακας κατάφερε να σταματήσει, με διπλή προσπάθεια, και το σουτ του Μορόν στην κλειστή του γωνία.

Για να φτάσουμε στο 72ο λεπτό και την αποβολή του Μοντόγια. Ο Ισπανός έκανε ανοιχτό κοντρόλ, με προβολή προσπάθησε να την κάνει ξανά δική του, αλλά βρήκε τον Χρήστο Μουζακίτη. Δεύτερη κίτρινη στον Ισπανό μπακ και αριθμητικό πλεονέκτημα για τους «ερυθρόλευκους». Που απείλησαν με το σουτ του Μουζακίτη δυο λεπτά μετά, αλλά το σουτ του Έλληνα μέσου δε βρήκε στόχο.

Ο Μεντελίμπαρ έκανε πιο επιθετική την ομάδα του και παραλίγο - πάλι - να δικαιωθεί άμεσα. Από εκτέλεση φάουλ, ο Κοστίνια που μόλις είχε περάσει στο ματς, σκόραρε με κεφαλιά, όμως ήταν εκτεθειμένος. Ο Ουζουνίδης, από την άλλη, θέλησε με τις αλλαγές του να θωρακίσει τα μετόπισθεν, κρατώντας την ισοπαλία. Χωρίς όμως να τα καταφέρει, αν κι έφτασε κοντά...

Στο 87’, από γέμισμα του Μπιανκόν, ο Ελ Κααμπί βρέθηκε αφύλακτος στη μικρή περιοχή και με κεφαλιά βρήκε δίχτυα. Ο Νίμπεργκ έδειξε αρχικά σέντρα, ωστόσο παρενέβη το VAR που έστειλε τον Δανό για on field review. Εν τέλει, έπειτα από έλεγχο 7-8 λεπτών, το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ/σπρώξιμο του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ πάνω στον Γιάκουμπ Μπράμπετς.

Στο 90’+6’, όμως, κανείς δεν μπορούσε να ακυρώσει το δεύτερο γκολ του Κωστούλα στο παιχνίδι. Με κεφαλιά ο 17χρονος πέτυχε το πέμπτο φετινό του τέρμα, μετά από σέντρα του Μπιανκόν, όντως αφύλακτος στο δεύτερο δοκάρι, για το τελικό 2-1. Ο Ολυμπιακός ξέφυγε κι άλλο από τους διώκτες του και θα πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το Κύπελλο. Ο Άρης, από την άλλη, γνώρισε την τρίτη σερί ήττα κι ενώ ακολουθεί για το Πρωτάθλημα το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».



Διαιτητής: Γκλεν Περ Νίμπεργκ (Δανία)

Κίτρινες: Βέλντε, Μουζακίτης - Μοντόγια, Σαβέριο.

Κόκκινες: Μοντόγια (72’)



Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Μαρτίνς (85’ Γιάρεμτσουκ), Μπιανκόν, Ροντινέι, Ελ Κααμπί, Γκαρθία (46’ Μουζακίτης), Έσε (77’ Κοστίνια), Τσικίνιο (90’+11’ Στάμενιτς), Κάρμο, Ορτέγκα, Βέλντε (46’ Κωστούλας).

ΑΡΗΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Κουέστα, Φρίντεκ, Μοντόγια, Μπράμπετς, Βέλεθ, Νταρίντα (79’ Ρόουζ), Μόντσου, Σιφουέντες, Σουλεϊμάνοφ, Ντιαντί (15’ Σαβέριο/48’ Φετφατζίδης), Μορόν (79’ Κουάισον).

*Ο Ούγκο Μάγιο αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις στη γάμπα στην προθέρμανση, με τον Μάρτιν Μοντόγια να ξεκινάει στο αρχικό σχήμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.