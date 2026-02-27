Παναθηναϊκός: Βγαίνουν στις 16:00 τα εισιτήρια του εξ αναβολής ματς με τον ΟΦΗ

Στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού βγαίνουν σήμερα στις 16:00 τα εισιτήρια για το εξ αναβολής ματς της 1ης αγωνιστικής με αντίπαλο τον ΟΦΗ.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Τετάρτη (04/03, 18:00) στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας εξ αναβολής αναμέτρησης με αντίπαλο τον ΟΦΗ στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 27/02 στις 16.00.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον ΟΦΗ έχουν ως εξής:

Θύρα Τιμή

6/7 20 €

1B/5C/8B/12B 35 €

1A/12A/8A/5B 45 €

2/5A/9/11 65 €

10 85 €

VIP 155 €

* Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet από τη στιγμή της αγοράς και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet, ή αν υπάρχουν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο https://support.gov.gr/guide/.

Τα εισιτήρια για τους αγώνες του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών του Παναθηναϊκού και της Ticketmaster. Η αγορά από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κινδύνους εξαπάτησης με πλαστά εισιτήρια.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στείλτε mail στο info@paotickets.gr.»

