Ο Παναθηναϊκός πάλεψε με ψυχή, διάβασε το ματς ο Μπενίτεθ

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στους «16» του Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μπέτις, ή τη Μίτγιουλαντ - Ο Νίκος Παγκάκης σχολίασε την πρόκριση

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στους «16» του Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μπέτις, ή τη Μίτγιουλαντ.

Ο Νίκος Παγκάκης σχολίασε την πρόκριση μετά από τη διαδικασία των πέναλτι.

Αναλυτικά: «Ένα μαγικό βράδυ που είχε πράσινη απόχρωση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έφερε την πρόκριση στην Αθήνα και μπορεί να ονειρεύεται ευρωπαϊκά.

Περιμένει να μάθει αν θα βρει στον διάβα του την Μπέτις ή την Μίτγιουλαντ, δύο ομάδες οι οποίες αποτελούν πρόκληση για το ”Τριφύλλι”(...)».

