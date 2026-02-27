Ο Παναθηναϊκός πάλεψε με ψυχή, διάβασε το ματς ο Μπενίτεθ

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στους «16» του Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μπέτις, ή τη Μίτγιουλαντ.
Ο Νίκος Παγκάκης σχολίασε την πρόκριση μετά από τη διαδικασία των πέναλτι.
Αναλυτικά: «Ένα μαγικό βράδυ που είχε πράσινη απόχρωση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έφερε την πρόκριση στην Αθήνα και μπορεί να ονειρεύεται ευρωπαϊκά.
Περιμένει να μάθει αν θα βρει στον διάβα του την Μπέτις ή την Μίτγιουλαντ, δύο ομάδες οι οποίες αποτελούν πρόκληση για το ”Τριφύλλι”(...)».
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.