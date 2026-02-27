Παναθηναϊκός: Ξεπέρασε τα 12 εκατ. ευρώ σε έσοδα από το Europa League

Ο Παναθηναϊκός είναι και οικονομικά κερδισμένος μετά τη σπουδαία πρόκριση που πήρε στα πέναλτι για τους «16» του Europa League.

Οι «πράσινοι» έχουν βάλει πλέον στα ταμεία τους από τη φετινή ευρωπαϊκή τους πορεία 12.055.000 ευρώ.

Ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει 350.000 από τις προκριματικές φάσεις, 4,31 εκατ. ως πριμ συμμετοχής στην League Phase, 1,35 εκατ. από τις τρεις νίκες του στον όμιλο (κάθε νίκη πριμοδοτείται με 450 χιλ.) και 450 χιλ. από τις τρεις ισοπαλίες του (κάθε ισοπαλία πριμοδοτείται με 150 χιλ.), άλλα 2,27 εκατ. από το value pillar και-τέλος-300 χιλ. με την πρόκρισή του στα playoffs.

Επιπλέον κέρδισε επιπλέον 1,275 εκατ. ευρώ από την 20η θέση στην κατάταξη του Europa League, αλλά και 1,75 εκατ. ευρώ από την πρόκριση στους «16».

Από εκεί και πέρα, πιθανή πρόκριση στα προημιτελικά αποφέρει 2,5 εκατ., στα ημιτελικά 4,2 εκατ., στον τελικό 7 εκατ. και η κατάκτηση του τροπαίου φέρνει 6 εκατ. ευρώ.

O Παναθηναϊκός με τη χθεσινή του ισοπαλία και πρόκριση ανέβασε στους 16,250 βαθμούς την προσφορά του στον ελληνικό συντελεστή έχοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη συνεισφορά μεταξύ των ελληνικών ομάδων, πίσω μόνο από την ΑΕΚ (17,500).

Οι «πράσινοι», που είχαν τερματίσει πέρσι στην 111η θέση στην κατάταξη συλλόγων στην Ευρώπη, είναι φέτος στην 78η θέση και με δυνατότητα να βελτιώσουν και άλλο την παρουσία τους στην κατάταξη ανάλογα με την μετέπειτα πορεία τους.

