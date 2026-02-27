Κληρώνει για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ σε Europa και Conference League! Οι δυο εκπρόσωποι της Ελλάδας θα μάθουν σήμερα τους αντιπάλους τους στη Νιόν της Ελβετίας με την κλήρωση για το «τριφύλλι» να ξεκινά στις 14:00 και αυτή της Ένωσης στις 15:00!

Οι «πράσινοι» μετά από μια ηρωική εμφάνιση, εφάμιλλη του ευρωπαϊκού τους DNA, κατάφεραν στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας να πάρουν την πρόκριση στους «16» του Europa League, εκεί όπου τους περιμένει μια εκ των Μίντιλαντ ή Ρεάλ Μπέτις, που είχαν τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της League Phase του θεσμού.

Αναλυτικά στην κληρωτίδα της φάσης των 16 του Europa League συμμετέχουν:

Οι ομάδες που πέρασαν απευθείας στους 16

Πόρτο

Μπράγκα

Μίντιλαντ

Ρεάλ Μπέτις

Φράιμπουργκ

Ρόμα

Λιόν

Άστον Βίλα

Οι ομάδες που προκρίθηκαν μέσω των playoffs

Στουτγάρδη

Νότιγχαμ Φόρεστ

Θέλτα

Γκενκ

Μπολόνια

Λιλ

Φερεντσβάρος

Παναθηναϊκός

Tα πιθανά ζευγάρια

Φερεντσβάρος ή Στουτγάρδη VS Πόρτο ή Μπράγκα

Παναθηναϊκός ή Νότιχγαμ Φόρεστ VS Μίντιλαντ ή Ρεάλ Μπέτις

Γκενκ ή Μπολόνια VS Φράιμπουργκ ή Ρόμα

Λιλ ή Θέλτα VS Λιόν ή Άστον Βίλα

To bracket του Εuropa League

Η ΑΕΚ ήταν η πιο... άνετη, αφού στη League Phase του Conference League, τερμάτισε στην 3η θέση της βαθμολογίας τον περασμένο Δεκέμβριο και δεν χρειάστηκε να περάσει από την ψυχοφθόρο διαδικασία των playoffs προκειμένου να μάθει ποια είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει στους «16» του θεσμού. Η κλήρωση για την Ένωση ξεκινά στις 15:00 στη Νιόν.

Αναλυτικά στην κλήρωση της φάσης των 16 του Conference League συμμετέχουν:

Οι ομάδες που πέρασαν απευθείας στους 16

Στρασμπούρ

Ρακόβ

ΑΕΚ

Σπάρτα Πράγας

Ράγιο Βαγεκάνο

Σαχτάρ Ντόνετσκ

Μάιντς

ΑΕΚ Λάρνακας

Οι ομάδες που προκρίθηκαν μέσω των playoffs

Τσέλιε

Σαμσουνσπόρ

Ριέκα

Φιορεντίνα

Αλκμάαρ

Κρίσταλ Πάλας

Λεχ Πόζναν

Σίγμα Όλομουτς

Οι διασταυρώσεις και οι ημερομηνίες

Κρίσταλ Πάλας ή Σίγκμα Όλομουτς - Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας

Σαμσουνσπόρ ή Σκεντίγια - Ράγιο Βαγεκάνο ή Σαχτάρ Ντόνετσκ

Τσέλιε ή Αλκμάαρ - ΑΕΚ ή Σπάρτα Πράγας

Φιορεντίνα ή Ριέκα - Στρασμπούρ ή Ρακόβ

Οι ημερομηνίες

Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου 2026 στη Λειψία.

Το bracket του Conference League

