Παναθηναϊκός-Τσέλσι: 1-4, διαφορά επιπέδου

Ήταν πάνω απ' τις δυνάμεις του. Ήταν ένα εξαιρετικό τεστ, μεν, αλλά απέναντι σε κλαμπ τεράστιου βεληνεκούς, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικός απέναντι στην Τσέλσι στο ΟΑΚΑ. Το 4-1 είναι βαρύτατο σκορ για τους «πράσινους» του Ντιέγκο Αλόνσο στη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League, διαμορφώνοντας πλέον αρνητικό σκηνικό και σε ό,τι αφορά στη διαφορά τερμάτων. Το «τριφύλλι» έχει μονάχα το γκολ απέναντι στη Μπάνια Λούκα, φτάνοντας στο 2-5, έπειτα από το ένα γκολ που είχε δεχθεί στην πρεμιέρα και το καρέ από τους παίκτες του Μαρέσκα στην Αθήνα.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Ντιέγκο Αλόνσο άλλαξε και την άμυνά του, άλλαξε και το κέντρο και αναγκαστικά άλλαξε και την επίθεση... Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε με τον Ντραγκόφσκι στην εστία και τους Κώτσιρα, Σένκεφελντ, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς στην άμυνα. Η μεσαία γραμμή διαφοροποιήθηκε με τους Μαξίμοβιτς και Τσέριν που κινούνταν πίσω από τον Ουναΐ και στις πτέρυγες οι Μαντσίνι και Πελίστρι πλαισίωσαν τον μοναδικό προωθημένο, Γερεμέγεφ.

Η Τσέλσι άλλαξε ολόκληρη την 11άδα της από το αμέσως προηγούμενο παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ». Ο Γιόργκενσεν υπερασπίστηκε την εστία των «μπλε», με τον Ντισασί, τον Μπαντιασίλ και τον Ρενάτο στα στόπερ. Ο Κουκουρέγια κινήθηκε και αριστερά, αλλά και έπαιρνε θέση κοντά στους Ντούσμπερι – Χολ και Έντσο στη μεσαία γραμμή. Ο Πέδρο Νέτο ήταν δεξιά, ο Μούντρικ αριστερά και ο Φέλιξ έφευγε από τα χαφ για να ενισχύσει τις προσπάθειες του Ενκουνκού.

Το ματς:

Το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να μη φοβηθεί. Να παίξει στα ίσα. Ακόμα κι αν το έκανε για τα πρώτα λίγα λεπτά του παιχνιδιού. Προσπάθησε να δείξει ότι δεν είχε διάθεση να... μασήσει από τα ονόματα που είχε απέναντί του, αλλά στη μεγάλη εικόνα, δεν επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του Αλόνσο από τη συνέντευξη Τύπου περί σεβασμού, αλλά όχι φόβου προς τους «μπλε».

Η ευκαιρία στα πρώτα δευτερόλεπτα με το γέμισμα του Μλαντένοβιτς και την κεφαλιά του Γεντβάι που έδιωξε ο Γιόργκενσεν ήταν η απόδειξη πως οι «πράσινοι» ήθελαν να στείλουν το μήνυμα στην Τσέλσι. Μόνο που τελικά ήταν μια μικρή έκλαμψη... Οι Λονδρέζοι είχαν την ποιότητα, θα έπαιρναν κάποια στιγμή τον έλεγχο και η μεσαία γραμμή θα έμενε με τους Έντσο και Ντούσμπερι – Χολ, αφού ο Φέλιξ έπαιρνε αρκετά μέτρα για να πάει σχεδόν δίπλα στον Ενκουνκού.

Ο Μαρέσκα τοποθέτησε τον Ντισασί δεξιά στην άμυνα και τους Βέιγκα – Μπαντιασίλ στα στόπερ, ώστε να προωθείται ο Κουκουρέγια. Και είναι τέτοια η ποιότητα των «μπλε» που αρκούσε μια στιγμή και μια εξαιρετική συνεργασία για να έρθει το γκολ. Στο 23ο λεπτό ο Ντούσμπερι – Χολ με το αριστερό γέμισε προς τον Φέλιξ, εκείνος έκανε κεφαλιά προς τα πίσω για να τρέξει ο Μούντρικ από την πτέρυγα και να του επιστρέψει την πάσα για το πλασέ και το 1-0.

Ο Κουκουρέγια πρόσφερε το +1 στα χαφ για την Τσέλσι παίρνοντας μέτρα πιο κεντρικά αντί για την αριστερή πτέρυγα, στήριζε τον Έντσο και άφηνε τους Μούντρικ και Φέλιξ ν' αλλάζουν τους ρόλους τους και να συνεννοούνται γι' αυτό που ήθελαν να κάνουν. Ο Έντσο με ένα δυνατό σουτ όντας αμαρκάριστος από τα όρια της περιοχής απείλησε σημαντικά την εστία του Ντραγκόφσκι που έδιωξε εντυπωσιακά στο 28ο λεπτό και ο Παναθηναϊκός αδυνατούσε να φτιάξει παιχνίδι και ν' απειλήσει. Η ταχύτητα και η σιγουριά με την οποία άλλαζαν την μπάλα, κάλυπταν και ηρεμούσαν το παιχνίδι οι Άγγλοι τους έκανε να έχουν τον απόλυτο έλεγχο.

Κι αφού στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου ο Πελίστρι δεν κατάφερε να τρέξει όλο το γήπεδο για ν' απειλήσει την εστία του Γιόργκενσεν, με αποτέλεσμα να γίνει λάθος, ήρθε το 2-0 από την Τσέλσι. Ξανά ο Ντούσμπερι – Χολ συμμετείχε στη δημιουργία, ο Νέτο έκανε τη σέντρα από δεξιά στο δεύτερο δοκάρι, ο Μούντρικ πήρε την κεφαλιά από τον Μλαντένοβιτς και ουσιαστικά κλείδωσε το θετικό αποτέλεσμα για τους «μπλε» στο 49'.

Στο 56' και δίχως ουσιαστικά να έχει προβληματίσει ιδιαίτερα ξανά τους «πράσινους» επιθετικά η Τσέλσι, βρήκε και τρίτο τέρμα, όταν ο Φέλιξ από τα όρια της περιοχής έκανε το σουτ, ο Μαξίμοβιτς έβαλε την κόντρα, αλλά απλά άλλαξε την τροχιά της μπάλας για να εξουδετερώσει τον Ντραγκόφσκι και να γραφτεί το 3-0.

Το κακό για τους «πράσινους» συνεχίστηκε πολύ γρήγορα, όταν ο Μαξίμοβιτς έκανε και πέναλτι με χέρι στην περιοχή, με αποτέλεσμα ο Ενκουνκού από την άσπρη βούλα έκανε το 4-0.

Το «τριφύλλι» κατάφερε στο 69ο λεπτό να δώσει μια «ένεση» χαράς στον κόσμο που βρέθηκε στο ΟΑΚΑ όταν ο Τετέ πέταξε από δεξιά στον Βαγιαννίδη που καλυπτόταν από τον Κουκουρέγια και το γύρισμα προς το δεύτερο δοκάρι βρήκε αμαρκάριστο τον Πελίστρι για το 4-1. Η Τσέλσι δεν χρειαζόταν φυσικά να συνεχίσει να παίζει, ο Παναθηναϊκός το έκανε, δίχως όμως ουσία και κάτι διαφορετικό στο αποτέλεσμα...

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Γεντβάι, Σένκεφελντ, Μλαντένοβιτς (60' Βαγιαννίδης), Μαξίμοβιτς, Τσέριν, Ουναϊ (80' Μπακασέτας), Πελίστρι (70' Τζούρισιτς), Μαντσίνι (60' Τετέ), Γερεμέγεφ (70' Σπόραρ)

Τσέλσι: Γιόργκενσεν, Ντισασί, Μπαντιασίλ, Ρενάτο, Κουκουρέγια, Ντούσμπερι – Χολ (77' Τσικουεμέκα), Έντσο (71' Κάσαντεϊ), Φέλιξ, Μούντρικ, Ενκουνκού (61' Γκίου), Πέδρο Νέτο (61' Τζορτζ)

