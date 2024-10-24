Λογαριασμός
Εκκωφαντική σιωπή και παντού το «32» για τον Μπάλντοκ στην ενός λεπτού σιγή - Δείτε βίντεο

Κόσμος και ποδοσφαιριστές τίμησαν πριν τη σέντρα του Παναθηναϊκός-Τσέλσι στο ΟΑΚΑ τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Παναθηναϊκός: Οι παίκτες που περιμένει ο Γιοβάνοβιτς μετά τις γιορτές

Τη μνήμη του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ τίμησαν άπαντες στο ΟΑΚΑ! Στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι μετά τον θάνατο του 31χρονου ποδοσφαιριστή, οι ποδοσφαιριστές και ο κόσμος απέτισαν φόρο τιμής.

Εκκωφαντική σιωπή κατά τη διάρκεια του ενός λεπτού σιγής, αλλά και παντού στο Ολυμπιακό Στάδιο να φιγουράρει το νούμερο «32» που φορούσε ο Μπάλντοκ.

Οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν ήταν αν μη τι άλλο ιδιαίτερα συγκινητικές και φορτισμένες…

