Με Σένκεφελντ και Μαντσίνι η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Τσέλσι

Δείτε τις επιλογές του Ντιέγκο Αλόνσο για το βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού στο ματς με την Τσέλσι για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League, που αρχίζει σε σχεδόν μία ώρα, στο ΟΑΚΑ.

Παναθηναϊκός: Με Σένκεφελντ και Μαντσίνι η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Τσέλσι στο Ολυμπιακό στάδιο, στο σπουδαίο μεταξύ τους παιχνίδι για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Με τον Ντιέγκο Αλόνσο να καταλήγει στους ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» οι οποίοι θα βρίσκονται στο βασικό σχήμα κόντρα στους «μπλε».

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-2-3-1. Ο Ντραγκόφσκι θα καθίσει στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Σένκεφελντ, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Μαξίμοβιτς και Τσέριν θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ οι Μαντσίνι-Πελίστρι στα άκρα και ο Ουναΐ πίσω από τον προωθημένο Γερεμέγεφ.

Πηγή: sport-fm.gr

