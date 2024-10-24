Παναθηναϊκός: Με Σένκεφελντ και Μαντσίνι η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

O Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Τσέλσι στο Ολυμπιακό στάδιο, στο σπουδαίο μεταξύ τους παιχνίδι για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.



Με τον Ντιέγκο Αλόνσο να καταλήγει στους ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» οι οποίοι θα βρίσκονται στο βασικό σχήμα κόντρα στους «μπλε».



Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-2-3-1. Ο Ντραγκόφσκι θα καθίσει στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Σένκεφελντ, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Μαξίμοβιτς και Τσέριν θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ οι Μαντσίνι-Πελίστρι στα άκρα και ο Ουναΐ πίσω από τον προωθημένο Γερεμέγεφ.

