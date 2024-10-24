Αναβλήθηκε το Μπολόνια-Μίλαν λόγω της πλημμύρας στην πόλη

Η αναμέτρηση της Μπολόνια με τη Μίλαν ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο (26/10) αλλά τελικά θα διεξαχθεί άλλη μέρα λόγω των πλημμυρών που έχουν πλήξει την κοινότητα.

Την απόφαση για να αναβληθεί το παιχνίδι πήρε ο δήμαρχος της πόλης, διότι η περιοχή της πόλης που υπέστη της περισσότερες ζημιές είναι αυτή στο Porto-Saragozza, στην οποία βρίσκεται και το γήπεδο της ομάδας, το «Ρενάτο Νταλ’Αρα».

Με δεδομένο ότι θα βρίσκονταν 35.000 φίλαθλοι εκεί, κρίθηκε απαραίτητο από τον δήμαρχο της Μπολόνια να αναβάλει τον αγώνα για λόγους ασφαλείας, με τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της αναμέτρησης να ανακοινώνεται το προσεχές διάστημα.

