CAS: Επιστρέφουν οι 3 βαθμοί στον ΟΦΗ

Δικαίωση για τον ΟΦΗ σε πρώτο βαθμό μέσω του CAS.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορείς, έγινε δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του συλλόγου κατά του ποδοσφαιριστή Θανάση Παπάζογλου.
Οι τρεις βαθμοί προσωρινά επιστέφονται, ο ΟΦΗ φτάνει τους 6 και φεύγει ξανά από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.
Μέχρι να εκδικαστεί η κύρια προσφυγή, οι Κρητικοί συνεχίζουν με 6 βαθμ
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.