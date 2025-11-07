Λογαριασμός
CAS: Επιστρέφουν οι 3 βαθμοί στον ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ παίρνει πίσω τους 3 βαθμούς αφού το CAS έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της ΠΑΕ κατά του ποδοσφαιριστή Θανάση Παπάζογλου

ΟΦΗ

Δικαίωση για τον ΟΦΗ σε πρώτο βαθμό μέσω του CAS.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορείς, έγινε δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του συλλόγου κατά του ποδοσφαιριστή Θανάση Παπάζογλου.



Οι τρεις βαθμοί προσωρινά επιστέφονται, ο ΟΦΗ φτάνει τους 6 και φεύγει ξανά από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Μέχρι να εκδικαστεί η κύρια προσφυγή, οι Κρητικοί συνεχίζουν με 6 βαθμ
