CAS: Επιστρέφουν οι 3 βαθμοί στον ΟΦΗ

Δικαίωση για τον ΟΦΗ σε πρώτο βαθμό μέσω του CAS.



Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορείς, έγινε δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του συλλόγου κατά του ποδοσφαιριστή Θανάση Παπάζογλου.

Οι τρεις βαθμοί προσωρινά επιστέφονται, οφτάνει τους 6 και φεύγει ξανά από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.Μέχρι να εκδικαστεί η κύρια προσφυγή, οι Κρητικοί συνεχίζουν με 6 βαθμ

