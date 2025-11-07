Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του Λεσόρ

Το απόγευμα της Παρασκευής (07/11) ο Παναθηναϊκός AKTOR εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Ματίας Λεσόρ. Θέλοντας να ξεκαθαρίσει τα πράγματα γύρω από την πορεία της αποθεραπειας του Γάλλου σέντερ, η «πράσινη» ΚΑΕ ενημέρωσε μέσω επίσημης τοποθέτησης πως οι πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη ο έμπειρος ψηλός, έδειξαν πως έχει ένα οστικό οίδημα.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η επιστροφή του Λεσόρ στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του «τριφυλλιού» θα μετατεθεί χρονικά, με την ομάδα παράλληλα να ζητά τον σεβασμό όλων για όσα γράφονται και ακούγονται, για ένα τόσο λεπτό ζήτημα όπως είναι αυτό της υγείας ενός αθλητή.



Μάλιστα, στο τέλος της ανακοίνωσης αυτής οι πράσινοι αναφέρουν ότι θα ενημερώσουν με νέα ανακοίνωση για το χρονοδιάγραμμα της επανένταξής του στις προπονήσεις της ομάδας.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:



«Ως ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα θέλαμε με σεβασμό και υπευθυνότητα και πάντα σε συνεννόηση με τον Ματίας Λεσόρ, να ενημερώσουμε σχετικά με την κατάσταση του αθλητή μας, καθώς, ειδικότερα τις τελευταίες ώρες, λέγονται και γράφονται τερατώδεις ανακρίβειες.



Ο Ματίας βρισκόταν στο τελικό στάδιο επανένταξης στις ομαδικές προπονήσεις. Ωστόσο, κατά την αύξηση του προπονητικού φορτίου, ένιωσε ενόχληση στην αριστερή ποδοκνημική και υποβλήθηκε άμεσα σε νέες ιατρικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα αυτών έδειξαν ότι παρουσιάστηκε ένα οστικό οίδημα και το ιατρικό επιτελείο προχωρεί σε επαναξιολόγηση του πλάνου διαχείρισης του τραυματισμού.



Η επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις θα μετατεθεί χρονικά, καθώς η προστασία της υγείας των αθλητών αποτελεί πάντοτε αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την ομάδα μας.



Υπενθυμίζουμε ότι ζητήματα που αφορούν την υγεία των παικτών μας είναι απολύτως προσωπικά και δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο φημών, εικασιών ή «αποκλειστικών» πληροφοριών. Δεν θα επιτρέψουμε τέτοια θέματα να γίνονται προϊόν παραπληροφόρησης.



Ζητούμε από όλους σεβασμό προς τον αθλητή και την ομάδα, όπως ακριβώς πράττουμε κι εμείς με υπευθυνότητα και διαφάνεια στην ενημέρωση του κοινού.



Για το χρονοδιάγραμμα επανένταξής του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση αυστηρά και μόνο από την ομάδα μας».

