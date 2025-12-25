Το δικό του μήνυμα και τις ευχές του για χαρούμενα Χριστούγεννα, έστειλε ο Παναθηναϊκός. Σήμερα το πρωί (25/12) στα social media της ΠΑΕ, αναρτήθηκε ένα πολύ όμορφο βίντεο στο οποίο παρουσιάζονται παίκτες από την ακαδημία και την πρώτη ομάδα του «τριφυλλιού», αλλά και ο Τάκης Φύσσας.

Σε αυτό λοιπόν βλέπουμε ένα μικρό κουτί έξω από το προπονητικό κέντρο στο Κορωπί με ένα χαρτάκι στο οποίο γράφει «Ανοίξτε το όλοι μαζί». Το συγκεκριμένο δώρο λοιπόν, πηγαίνει από τα χέρια των νεαρών ποδοσφαιριστών στον Τάκη Φύσσα και από εκεί στους παίκτες της πρώτης ομάδας με τον Τάσο Μπακασέτα, να το ανοίγει και να βλέπει μια κάρτα με το πιο... τρυφερό μήνυμα για τις γιορτές: «Kαλά Χριστούγεννα Παναθηναϊκέ μου, πάντα δίπλα σου»!

Μάλιστα το βίντεο το οποίο είναι αφιερωμένο στα παιδιά και συνοδεύεται από την αντίστοιχη φωνή, μεταφέρει το μήνυμα: «Το καλύτερο δώρο, είναι η αγάπη των παιδιών και τα όνειρά τους, η μεγαλύτερή μας ευθύνη».

A small gift carrying a big message.

Merry Christmas 🎄



Ένα μικρό δώρο που κουβαλά ένα μεγάλο μήνυμα.

Καλά Χριστούγεννα 🎄#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/WtzvBo4RTz — Panathinaikos F.C. (@paofc_) December 25, 2025

