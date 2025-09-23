Νέο όνομα προστίθεται στη λίστα των υποψηφίων για την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα calciomercato24, ο Φράνκο Μπαλντίνι, που βρίσκεται σε συζητήσεις με τους «πράσινους» για συμβουλευτικό ρόλο, εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ντανιέλε Ντε Ρόσι.

Ο Μπαλντίνι, με μακρά θητεία στη Ρόμα, διατηρεί στενή σχέση με τον Ντε Ρόσι από την εποχή που ο τελευταίος ήταν παίκτης, και φέρεται να βλέπει στο πρόσωπό του τον κατάλληλο άνθρωπο για να ηγηθεί του νέου πρότζεκτ του Παναθηναϊκού. Ο 42χρονος τεχνικός παραμένει χωρίς ομάδα από τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με τη Ρόμα, ενώ αυτή την περίοδο ασχολείται με την Οστιαμάρε, ομάδα της τέταρτης κατηγορίας της Ιταλίας, της οποίας είναι ιδιοκτήτης.

Παρά το ιταλικό σενάριο, υπενθυμίζεται ότι πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού παραμένει ο Σεργκέι Ρεμπρόφ. Υπάρχει συμφωνία με τον Ουκρανό τεχνικό, ωστόσο εκκρεμεί η λύση της συνεργασίας του με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας. Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης και το όνομα του Μαρκ Φαν Μπόμελ, χωρίς να έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο.

Η υπόθεση της τεχνικής ηγεσίας παραμένει ανοιχτή, με τον Παναθηναϊκό να εξετάζει όλες τις επιλογές, ενώ οι επόμενες ημέρες αναμένονται καθοριστικές για τις εξελίξεις.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.