Τις πρώτες δηλώσεις του απ’ την ημέρα που ήρθε σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για τριετές συμβόλαιο έκανε ο Λορένζο Μπράουν μιλώντας στην Israel Hayom για το deal με τους «πράσινους» και τις δυσκολίες που πέρασε λόγω (και) της εμπόλεμης κατάστασης στο Ισραήλ. Ο πολιτογραφημένος Ισπανός γκαρντ, αποχαιρέτισε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ αναφέρθηκε και στην εφετινή διαδρομή της έως τα play off.

Τόνισε δε ότι η απόφασή του να αφήσει τη Μακάμπι και να ενταχθεί στους «πράσινους» ήταν η καλύτερη επιλογή για εκείνον και για την οικογένειά του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λορένζο Μπράουν:

Για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε:

«Πρώτα από όλα, είμαι χαρούμενος που καταφέραμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Το χρειαζόμουν για μένα και για τους συμπαίκτες μου. Το κερδίσαμε μαζί. Ήταν πολύ μακρά σεζόν, αλλά στεφθήκαμε πρωταθλητές, κάτι που έκανε το τέλος ιδιαίτερα γλυκό».

Για την Euroleague:

«Αν αξίζαμε την Euroleague; Νιώθω ότι θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Χάσαμε τον Μπάλντουιν, έναν από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη. Αν ήταν υγιής, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε άνετα».

Για τα συναισθήματά του:

«Παρά τα όσα έγιναν, λάτρεψα κάθε στιγμή. Διανύσαμε μια πολύ δύσκολη σεζόν, παίζαμε εκτός έδρας διαρκώς. Η γυναίκα μου ήταν έγκυος και έπρεπε να φροντίζω την οικογένεια μου όσο βρισκόμασταν εκτός έδρας, αλλά το μονοπάτι που χαράξαμε ήταν εκπληκτικό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη σεζόν.

Δυστυχώς, από όταν ήρθα στην Ευρώπη δεν στάθηκα ποτέ τυχερός. Αρχικά η Covid σταμάτησε τη σεζόν, μετά άρχισε ο πόλεμος όσο ήμουν στην Καζάν και τώρα που ήρθα εδώ, αντιμετώπισα και άλλη τέτοια κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά, αυτή η περίοδος και αυτό το πρωτάθλημα ήταν μοναδικά για εμένα, γιατί αισθάνθηκα ότι ήμουν σε ένα μέρος που με αγαπούν και ένιωσα στο σπίτι μου για δεύτερη σεζόν. Είχα δύσκολες στιγμές και έκανα κάποια άσχημα ματς, αλλά αυτό νομίζω ότι λέει πολλά στα νέα παιδιά που θέλουν να γίνουν μπασκετμπολίστες. Δεν κάνεις κάθε φορά καλά παιχνίδια, αλλά πρέπει να μαθαίνεις και να βελτιώνεσαι από αυτό. Ούτε ένας από αυτούς που με κατέκριναν, δεν ξέρει πόσο σκληρά δούλεψα και τι θυσίες έκανα».

Για το γεγονός ότι έσπασε το φετινό γκρουπ παικτών, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης:

«Είναι πραγματικά στενάχωρο και λυπάμαι για αυτό. Αυτά τα δικά μας δύο χρόνια ήταν σπουδαία και αυτή ήταν από τις καλύτερες ομάδες που έχω παίξει. Ο Κάτας είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη και είναι πραγματικά κρίμα. Θα ευχόμουν κάποια στιγμή να επανενώσουμε αυτή την ομάδα στο μέλλον, αλλά μάλλον δεν είναι στον δικό μας έλεγχο αυτό. Ωστόσο, η απόφαση που πήρα να φύγω από τη Μακάμπι και να πάω στον Παναθηναϊκό ήταν η καλύτερη για εμένα και για την οικογένειά μου»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

