Παναθηναϊκός: Το περίεργο σερί στα τελευταία ματς με τον Λεβαδειακό

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του μια σημαντική αποστολή, καθώς την Κυριακή 8 Μαρτίου αντιμετωπίζει στη Λιβαδειά τον Λεβαδειακό για την 24η αγωνιστική της Super League. Το «τριφύλλι» θέλει το θετικό αποτέλεσμα ώστε να εξασφαλίσει και μαθηματικά την τέταρτη θέση στην κανονική διάρκεια και τη συμμετοχή του στα πλέι οφ.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19:00 και σε περίπτωση νίκης οι «πράσινοι» θα φτάσουν τους 45 βαθμούς, αυξάνοντας τη διαφορά τους στους έξι από τον Λεβαδειακό. Έτσι, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα έχει και το πλεονέκτημα σε ενδεχόμενη ισοβαθμία, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Πηγή: skai.gr

