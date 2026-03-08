Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Με ψυχολογία οι «ερυθρόλευκοι», με την αύρα Τρινκέρι οι Θεσσαλονικείς

Επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Stoiximan GBL για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, με τις δύο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες το μεσημέρι της Κυριακής (08/03, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ΕΡΤ 2) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 20ή αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Με την ψυχολογία στα ύψη οι «ερυθρόλευκοι», καθώς την Παρασκευή πανηγύρισαν σπουδαία εντός έδρας νίκη στο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» επί του Παναθηναϊκού για την Ευρωλίγκα, παίρνοντας έτσι μια άτυπη ρεβάνς για την προ δύο εβδομάδων ήττα στον τελικό του Κυπέλλου. Ένα αποτέλεσμα που έβαλε τέλος σε ένα μικρό σερί δύο διαδοχικών ηττών σε όλες τις διοργανώσεις για το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα, το οποίο παραμένει αήττητο στο πρωτάθλημα με 18 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Από την άλλη, ο «δικέφαλος του Βορρά», που έχει ρεκόρ 11-5, βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα στον… αστερισμό του Αντρέα Τρινκέρι! Ο Ιταλός τεχνικός ανακοινώθηκε μέσα στην εβδομάδα από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ και θα αναλάβει χρέη head coach από το καλοκαίρι, με στόχο να «χτίσει» μια ισχυρή ομάδα που θα διεκδικήσει τη συμμετοχή της στην Ευρωλίγκα.

Στα αγωνιστικά, οι Θεσσαλονικείς μετρούν ήδη τρεις διαδοχικές ήττες από Μπιλμπάο, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, με το τελευταίο ροζ φύλλο αγώνα να έρχεται πριν από έναν μήνα απέναντι στον Κολοσσό. Το αποψινό εμπόδιο είναι φυσικά μεγάλο για το σύνολο του Παντελή Μπούτσκου, με τον ΠΑΟΚ να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του και το κρίσιμο εντός έδρας ματς της Τετάρτης (11/03) απέναντι στο Περιστέρι για την προημιτελική φάση του FIBA Europe Cup.

Όσον αφορά τις απουσίες, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Σάσα Βεζένκοφ, Μόντε Μόρις και Τόμας Γουόκαπ, ενώ ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Αθήνα χωρίς αγωνιστικά προβλήματα.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Τζιοπάνος, Θεονάς και Χατζημπαλίδης.

