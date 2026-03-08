Ο Παναγιώτης Μπιτάδος ήταν ο μεγάλος νικητής στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας 2026, κατακτώντας την πρώτη θέση και γράφοντας ιστορία με νέο ρεκόρ διαδρομής.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του τριάθλου έκανε χρόνο 1:04:41 βελτιώνοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειώσει το 2025 ο Λούκα Ντράγκος Ποπ με χρόνο 1:04:49.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Νίκος Σταμούλης με χρόνο 1:05:09, ενώ τρίτος ήταν ο Γιώργος Σταμούλης με 1:05:28.

«Ήταν η πρώτη φορά που τρέχω στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας. Ήρθα από την Κολομβία την Πέμπτη τα ξημερώματα όπου έκανα προετοιμασία και σήμερα έτρεξα εδώ. Ήταν φανταστικά, είμαι πολύ χαρούμενος που βγήκε αυτός ο χρόνος. Έχω ακόμα αρκετούς αγώνες, με αυτόν ξεκινάω τη σεζόν» είπε ο Μπιτάδος στην ΕΡΤ. «Είναι απίστευτο συναίσθημα, φανταστικό, τρέχω στην Αθήνα για πρώτη φορά και συστήνω σε ανθρώπους και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό να έρθουν να τρέξουν κι αυτοί».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Σταμούλης τόνισε: «Κάναμε μία καλή κούρσα, προσπάθησα να ακολουθήσω τον Παναγιώτη όσο μπορούσα. Τώρα θα δοκιμάσω και στο 10άρι».

Στις δηλώσεις του ο Γιώργος Σταμούλης υπογράμμισε: «Τα παιδιά ήταν πολύ καλά, δώσαμε όλοι τον καλύτερό μας εαυτό όπως κάθε χρόνο. Ήταν μία πολύ ωραία διοργάνωση και θα είμαστε και του χρόνου εδώ με υγεία. Ετοιμάζομαι για μαραθώνιο, έκανα αυτό τον αγώνα και πάμε για τον επόμενο».



