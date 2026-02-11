Εντός διεκδίκησης του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρίσκεται ακόμη ο Παναθηναϊκός AKTOR! Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» δεν έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια για να αποκτήσουν τον Αμερικανό φόργουορντ, και προσπαθούν να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή στο... 90' και να αποσπάσουν το «ναι» του παίκτη.



Παρότι η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει καταθέσει στον Χέιζ-Ντέιβις μια ιδιαίτερα συμφέρουσα οικονομικά πρόταση και φέρεται να βρίσκεται πιο κοντά στην απόκτησή του, ο ίδιος εμφανίζεται επιφυλακτικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στο Ισραήλ, γεγονός που τον οδηγεί στο να μην έχει δώσει ακόμη την οριστική του απάντηση.

Παράλληλα, η Φενέρμπαχτσε δεν έχει καλύψει τα οικονομικά «θέλω» του παίκτη, και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να μπει «σφήνα» στη συγκεκριμένη... στασιμότητα, θέλοντας να εκμεταλλευτεί τις συνθήκες και να πείσει τον MVP του Final Four του 2025 να μετακομίσει στην Αθήνα και να φορέσει τα πράσινα.



Θυμίζουμε πως τις προηγούμενες μέρες ο Παναθηναϊκός είχε κάνει πρόταση στον 31χρονο φόργουορντ, αλλά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε αναφέρει πως η απάντηση του παίκτη ήταν αρνητική παρά τη μεγάλη πρόταση.



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο έγκυρος Τούρκος δημοσιογράφος, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, ανέφερε πως: «Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις δεν αποδέχθηκε την προσφορά της Φενερμπαχτσέ. Ο Παναθηναϊκός και η Χάποελ Τελ Αβίβ αύξησαν τις προσφορές τους. Η Φενερμπαχτσέ ενημέρωσε τον παίκτη πως δεν θα αυξήσει την προσφορά της για να μην επηρεάσει την ισορροπία στην ομάδα».

🚨 Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko’nun teklifini kabul etmedi.



• Panathinaikos ve Hapoel Tel Aviv tekliflerini artırdı. Fenerbahçe Beko ise takım içi dengeleri korumak adına teklifini yükseltmeyeceğini oyuncuya bildirdi. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) February 11, 2026

