Ένα κοινωνικό μήνυμα για τη ριζική αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών στέλνει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς σήμερα, 25 Νοεμβρίου, είναι Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Στις φωτογραφίες εμφανίζονται οι άσοι του Παναθηναϊκού Φώτης Ιωαννίδης, Μπαρτ Σέκενφελντ, Τάσος Μπακασέτας και Κάρλος Ζέκα, με μια ουλή στο μάγουλο που συμβολίζει τη βία κατά των γυναικών.

«Αντιστεκόμαστε στη βία κατά των γυναικών, σεβασμός και ισότητα για όλους» αναφέρει χαρακτηριστικά η «πράσινη» ΠΑΕ.

