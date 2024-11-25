Το κοινωνικό της πρόσωπο με μια σημαντική πρωτοβουλία έδειξε η ΑΕΚ Betsson.

Μ’ ένα video στο οποίο μιλούν παίκτες της, αλλά και ο Ντράγκαν Σάκοτα, η «Ένωση» έστειλε ένα δυνατό μήνυμα για την έμφυλη βία.

Σε αυτό λοιπόν αναφέρουν συγκεκριμένα:

«Η γυναίκα δεν είναι κτήμα μου. Είναι ελεύθερος άνθρωπος. Όταν δεν λέει ΝΑΙ, εννοεί ΟΧΙ. Δεν χρειάζεται να το πει, μπορεί και να το δείξει. Οι γυναίκες δεν χρειάζονται προστασία. Χρειάζονται σεβασμό. Τη δύναμή σου δείξε τη με την αγάπη σου».

