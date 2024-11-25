Ο Μο Σαλάχ προκάλεσε ταραχή στο κλαμπ του λιμανιού και ξεσηκωμό στους οπαδούς της Λίβερπουλ με όσα ανέφερε περί της απογοήτευσής του για το γεγονός πως μπαίνει Δεκέμβρης κι ακόμα δεν έχει λάβει πρόταση από την ομάδα γι' ανανέωση.

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ διανύει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, έχει συμμετοχή σε 16 τέρματα φέτος για την ομάδα του, έχει τεράστιο μερίδιο στο +8 της κορυφής, αλλά ακόμα δεν γνωρίζει αν θα βρίσκεται ή όχι στο «Άνφιλντ» την επόμενη σεζόν.

Στα όσα ανέφερε, λοιπόν, η Λίβερπουλ φαίνεται ν' απάντησε μέσω ρεπορτάζ που παρουσιάζεται ξανά από τον έγκριτο Τζέιμς Πιρς στην ιστοσελίδα Athletic, όπου τονίζεται πως: «Οι επαφές της ομάδας με τον μάνατζερ του παίκτη βρίσκονται σε εξέλιξη και κρίνονται θετικές, ωστόσο, είναι μια υπόθεση που παρουσιάζει δυσκολίες».

