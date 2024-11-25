Φαν Νίστελροϊ: Αναλαμβάνει το Αμβούργο

Δεν θα μείνει όπως όλα δείχνουν για πολύ καιρό άνεργος ο Ρουντ Φαν Νίστελροϊ, που δεν παρέμεινε στο προπονητικό επιτελείο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τον ερχομό του νέου τεχνικού, Ρούμπεν Αμορίμ.



Και αυτό γιατί, σύμφωνα τουλάχιστον με το ρεπορτάζ του «Sky Germany», ο Ολλανδός προπονητής βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την διοίκηση του Αμβούργου, για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του!



Με την ομάδα από τον γερμανικό Βορρά, λοιπόν, να αναζητάει τον διάδοχο του Στέφεν Μπάουμγκαρτ, ο οποίος απολύθηκε μετά τη χθεσινή ισοπαλία 2-2 με τη Σάλκε, ο Φαν Νίστελροϊ έχει προκριθεί ως η ιδανική λύση.

Μάλιστα, αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο της τελευταίας στιγμής στις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών, ο 48χρονος τεχνικός θα ανακοινωθεί από το Αμβούργο μέσα στις επόμενες ώρες…

