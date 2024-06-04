Παναθηναϊκός: Το κοινό με πετυχημένη μεταγραφή που έχει ο Μπάλντοκ

Ο Γιώργος έχει «ψηθεί» ποδοσφαιρικά στις λάσπες των μικρών κατηγοριών της Αγγλίας, μέχρι τα σαλόνια της Premier League.

Άρχισε το ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της Μίλτον Κέινς Ντονς.

Ανέβηκε στην πρώτη ομάδα το 2009-10 παίζοντας ένα ματς στην League One. Το 2010-11 τον βρήκε με μόλις 2 συμμετοχές και ένα χρόνο μετά άρχισε το… αγροτικό.

