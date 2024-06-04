Ήταν 19 Αυγούστου 2023, όταν ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του πολλά υποσχόμενου Σαντιάγο Έσε.

Εκείνη την περίοδο κανείς δεν περίμενε πως ο ταλαντούχος μέσος από την Αργεντινή θα αποτελέσει την «κολώνα» της μεσαίας γραμμής των Πειραιωτών, οι οποίοι πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν το Conference League.

Όπως είναι λογικό, οι εμφανίσεις του Έσε έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών (μεγάλων) ομάδων και χθες έγινε γνωστό πως ο παίκτης βρίσκεται στο «ραντάρ» του συμπατριώτη του, Ντιέγκο Σιμεόνε.

Όπως έγινε γνωστό, ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης παρακολουθεί εδώ και καιρό τον 22χρονο χαφ, από την εποχή που έπαιζε στην Ουρακάν.

Η Ατλέτικο, όμως, δεν είναι η μοναδική ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Έσε. Υπάρχουν ομάδες από την Αγγλία και την Ιταλία που έχουν βρεθεί στο Καραϊσκάκη και σε άλλα γήπεδα, έχοντας στραμμένη την προσοχή τους στον βιονικό μέσο, ο οποίος φέτος έπαιξε σε 50 ματς (με 1 γκολ και 3 ασίστ) και με την ασίστ στον τελικό του Conference League συνέβαλε στην ιστορική στιγμή του Ολυμπιακού.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι «ερυθρόλευκοι» και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν συζητούν αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο παραχώρησής του, αφού τον περιμένουν με την έναρξη της προετοιμασίας και να αποτελέσει την «κολώνα» της ομάδας και την επόμενη σεζόν.

Μένει να φανεί αν αυτό θα είναι μετά το Παρίσι, καθώς βρίσκεται στην προεπιλογή της εθνικής Αργεντινής για το Ολυμπιακό τουρνουά ποδοσφαίρου, ή θα έρθει νωρίτερα στην Ελλάδα και να πιάσει δουλειά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

