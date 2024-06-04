Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θέλουν να βάλουν το θαυμαστικό στην κατάληξη της σεζόν σε ένα ζευγάρι που όλοι-κακά τα ψέματα-γνωρίζαμε εξ αρχής πως θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα αλλά ουδείς μπορεί να προβλέψει την έκβαση των τελικών.

Από τη μια οι «πράσινοι», μετά το έπος στο Final 4 του Βερολίνου, θέλουν να κλείσουν ιδανικά τη σεζόν της μεγάλης επιστροφής αλλά και να βάλουν τέλος στο σερί της κατάκτησης επτά εγχώριων τίτλων από τον μεγάλο τους αντίπαλο. Κι από την άλλη οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να διατηρήσουν την κυριαρχία τους εντός των τειχών, να αφήσουν πίσω τους την απογοήτευση από τον χαμένο ημιτελικό στην Ευρωλίγκα και να καταστήσουν αναμφίβολα πετυχημένη, με τρεις εγχώριους τίτλους και συμμετοχή σε τρίτο σερί Final 4, μια χρονιά με πολλές δυσκολίες.

Ποιος θα χαμογελάσει τελευταίος δεν το γνωρίζουμε και θα το μάθουμε μέσα σε μια... fast track διαδικασία, μίνιμουμ έξι ή μάξιμουμ δέκα ημερών, από τις 5 μέχρι (το πολύ) τις 14 Ιουνίου. Όμως το sport-fm.gr εστίασε σε έξι σημεία που θα είναι πολύ σημαντικά, ίσως και καθοριστικά, για την ανάδειξη του πρωταθλητή Ελλάδας 2024.

Η πνευματική διαχείριση και οι σωματικές αντοχές

Πέρα από φόρμα ή τακτικές, η πνευματική προσέγγιση των τελικών είναι κομβικής σημασίας για την έκβασή τους, πόσω μάλλον από τη στιγμή που αρχίζουν μόλις δέκα μέρες μετά το Final 4. Θα καταφέρει ο Παναθηναϊκός να διαχειριστεί το φυσιολογικό «άδειασμα» που φέρνει μια τόσο μεγάλη επιτυχία εμφανίζοντας ανάλογη συγκέντρωση, αποφασιστικότητα και ορμή με το μαγικό του τριήμερο στο Βερολίνο ή θα την πατήσει όπως ο… Ολυμπιακός το 2013, όταν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι, με τους Πειραιώτες να επιστρέφουν με την κούπα από το Λονδίνο αλλά τους «πράσινους» να κερδίζουν με 3-0 το πρωτάθλημα;

Και, από την άλλη, θα μπορέσει να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός τη μεγάλη απογοήτευση της χαμένης ευκαιρίας στο Final 4 μετατρέποντας την πίκρα σε κινητήρια δύναμη, όπως-λόγου χάρη-έκανε η Ρεάλ που «σκούπισε» την Μπαρτσελόνα στους ημιτελικούς μετά την αποτυχία της για το back-to-back στην Ευρωλίγκα παρότι ήταν φαβορί;

Ανάλογα σημαντικό κομμάτι είναι και η ανθεκτικότητα των παικτών, αφού οι δύο ομάδες είναι εξαντλημένες από μια πολύ επιβαρυντική σεζόν και θα κληθούν να δώσουν μέσα σε 6-10 μέρες άλλα 3-5 ματς-«φωτιά». Η ομάδα που θα είναι πιο φρέσκια, με περισσότερο καύσιμο και θα αποφύγει τους τραυματισμούς, θα έχει τον πρώτο λόγο. Ποια θα είναι αυτή... ίδωμεν. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά… προσεχώς.

Το ατού που… ακυρώθηκε

Όλες-ΚΑΙ οι τέσσερις-νίκες του Ολυμπιακού φέτος απέναντι στον Παναθηναϊκό είχαν κοινό στοιχείο την υπεροχή του στη θέση «5».

Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν στα παιχνίδια αυτά παίρνοντας μεγάλες εμφανίσεις από Μιλουτίνοφ, Φαλ και Ράιτ, ωστόσο οι δύο τελευταίοι πλέον δεν είναι στην εξίσωση κι έτσι το μεγάλο ατού έναντι των «πράσινων» μάλλον ακυρώνεται. Ο Σέρβος θα κληθεί να επωμιστεί το μεγαλύτερο βάρος, με τον συμπατριώτη του, Πετρούσεφ, να παίρνει-αναγκαστικά-πολλά λεπτά στο «5», αφού δεν υπάρχει ούτε καν η έσχατη λύση του Σίκμα και ο Τανούλης έχει μόνο συμπληρωματικό ρόλο.

Ο Παναθηναϊκός με τον Λεσόρ, που έκανε θραύση στο Final 4, τον Μήτογλου που από το «5» ήταν καθοριστικός σε αρκετά παιχνίδια φέτος και είναι ο πιο σταθερός παίκτης του «τριφυλλιού» φέτος στα ντέρμπι, τον Αντετοκούνμπο αλλά ακόμη και τον ανεβασμένο στα playoffs του πρωταθλήματος Μπαλτσερόφσκι μοιάζει να έχει-αριθμητικά τουλάχιστον-υπεροπλία.

Πάντως για τους «ερυθρόλευκους» είναι οδηγός και για τους «πράσινους» παράδειγμα προς αποφυγή το παιχνίδι της πρεμιέρας της Ευρωλίγκας, όταν χωρίς Φαλ, Ράιτ, Πετρούσεφ και με τον Σίκμα να είναι η ρεζέρβα στο «5», ο Μιλουτίνοφ είχε κυριαρχήσει με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ, 21 στο ranking και +18 όσο ήταν στο παρκέ, στη νίκη με 88-78 στην παράταση μέσα στο ΟΑΚΑ.

Ο παράγων Ναν και η αντιμετώπισή του

Ο Παναθηναϊκός είναι άλλη ομάδα από τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Κέντρικ Ναν και με εκείνον στο ρόστερ οι «πράσινοι» έχουν δύο νίκες και ισάριθμες ήττες απέναντι στον Ολυμπιακό. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο πως στα παιχνίδια που ο Αμερικανός ήταν καλός η ομάδα του κέρδισε, ενώ σε αυτά που δεν έπιασε τα συνήθη υψηλά στάνταρ… έχασε.

Πιο χαρακτηριστικό ματς, ο τελικός Κυπέλλου, όπου ο Ναν είχε μείνει στους 10 πόντους με 4/12 σουτ και είχε 3 λάθη, με τους «ερυθρόλευκους» να κερδίζουν εμφατικά 69-58. Αντίθετα, στις δύο νίκες των «πράσινων» στο ΟΑΚΑ ο 28χρονος άσος είχε 16,5 πόντους (12/20 δίποντα, 2/11 τρίποντα), 3 ασίστ και 3 λάθη κατά μέσο όρο, ενώ στην άλλη ήττα-με 71-65 στο ΣΕΦ για την Ευρωλίγκα, ο πρώην ΝΒΑερ είχε μεν 17 πόντους αλλά και 7 λάθη. Ο Ολυμπιακός θα επιστρατεύσει πάνω του δεδομένα τον Γουόκαπ, αλλά πιθανώς και τους Μήτρου-Λονγκ και Λούντζη που θα γεμίσουν τα κενά από τους μη διαθέσιμους ξένους στη δωδεκάδα.

Η τελευταία (;) ευκαιρία του Κάνααν

Όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι ο Αϊζέια Κάνααν δεν θα συνεχίσει τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό. Αν κάτι μπορεί να αλλάξει (μπορεί και όχι) τα δεδομένα, θα ήταν ο Αμερικανός να κάνει μεγάλες εμφανίσεις στους… πρώτους του τελικούς στο πρωτάθλημα, καθώς πέρσι ήταν εκτός ρόστερ για το πρωτάθλημα στα playoffs.

Η παράδοσή του στα ντέρμπι είναι πολύ καλή, αλλά φέτος ήταν αρκετά ασταθής: στα έξι παιχνίδια κόντρα στον Παναθηναϊκό έχει 9 πόντους με 34,8% στα τρίποντα, αλλά είχε παιχνίδια με 14 ή 15 πόντους αλλά και κάποια με 2 ή 3. Ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που θα στερηθεί πόντων κοντά στο καλάθι λόγω των απωλειών στους ψηλούς, θα χρειαστεί πολύ το σκορ του Κάνααν, αλλά και το μακρινό του σουτ, ειδικά σε σχήματα που δεν έχουν συνεπή απειλή πίσω από τα 6,75μ.

Η κατάσταση του Σλούκα

Ο Κώστας Σλούκας αποτελεί βαρόμετρο για τον Παναθηναϊκό και η δική του φόρμα θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και την τύχη των τελικών. Ο 34χρονος γκαρντ δεν είχε σταθερές εμφανίσεις απέναντι στην πρώην ομάδα του φέτος έχοντας το ελαφρυντικό πάντως πως σε ένα ματς εγκατέλειψε τραυματίας παίζοντας μόνο επτά λεπτά και σε ένα άλλο (στον τελικό Κυπέλλου) ήταν φανερά ανέτοιμος μετά τη θλάση που τον είχε ταλαιπωρήσει.

Συνολικά στα επτά ματς που αγωνίστηκε μέτρησε 7,7 πόντους (με μόλις 6/31 τρίποντα), 3,2 ασίστ και 1,8 λάθη, ωστόσο είχε καθοριστική συμβολή στη νίκη στο ΣΕΦ αλλά και στο πιο πρόσφατο παιχνίδι, για τον τρίτο γύρο, όπου πέτυχε και το τρίποντο που έκρινε το παιχνίδι. Η διαχείριση των συναισθημάτων του, αφού για την κλάση του… ούτε λόγος, θα είναι σημαντικός παράγων στη σειρά των τελικών.

Η ευστοχία στα τρίποντα

Όσο… πεζό κι αν ακούγεται, άλλο τόσο σημαντικό είναι πόσο αποτελεσματικές θα είναι οι δύο ομάδες από μακριά. Άλλωστε σε μια σειρά που τα παιχνίδια αναμένονται κλειστά, η ευστοχία στα τρίποντα μπορεί να αποβεί καθοριστική. Στα επτά φετινά παιχνίδια ο Παναθηναϊκός σούταρε 52/149 (34,8%) και ο Ολυμπιακός 57/179 (31,8%).

Το παράδοξο για τους «πράσινους» είναι πως στις τρεις νίκες τους σούταραν συνολικά μόλις με 26,6% (20/75), δηλαδή πολύ κάτω από τον μέσο όρο τους, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» στις τέσσερις δικές τους επικρατήσεις είχαν 32,3% (36/111), δηλαδή πάνω από τον μέσο όρο τους στα ντέρμπι. Οι Πειραιώτες, άλλωστε, εκτελούν σχεδόν τέσσερα περισσότερα τρίποντα ανά ντέρμπι σε σχέση με το «τριφύλλι» στα φετινά μεταξύ τους παιχνίδια.

ΥΓ: Ευχή και ελπίδα οι τελικοί να μην πλήξουν την προσπάθεια της Εθνικής ομάδας στο Προολυμπιακό, είτε με (χτυπάμε ξύλο) τραυματισμούς, είτε λόγω της τοξικότητας που απειλεί να δηλητηριάσει ακόμη και τα υγιή κύτταρα του αθλήματος. Θα είναι αμαρτία τώρα που υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να προκριθούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες να βάλουμε τα χεράκια μας και να βγάλουμε τα ματάκια μας.

