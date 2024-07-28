Παναθηναϊκός: Το ευχάριστο «πρόβλημα» του Αλόνσο

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε και επίσημα τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις ξεκινώντας από τα προκριματικά του UEFA Europa League δίνοντας την πρώτη του μάχη απέναντι στη Βουλγάρικη Μπότεφ Πλόβντιφ. Ο Ντιέγκο Αλόνσο κλήθηκε να χτίσει την ομάδα όπως θέλει για τη νέα απαιτητική περίοδο, κάνοντας νέες μεταγραφές, ωστόσο βλέπει και τους «παλιούς» να ανεβάζουν στροφές, πιο συγκεκριμένα ο Τζούρισιτς έχει ξεκινήσει με τις καλύτερες προϋποθέσεις.

Το ευχάριστο «πρόβλημα» με τον Τζούρισιτς

