Μόνο τα διαδικαστικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κρίστοφερ Βέλντε από τον Ολυμπιακό. Ο έγκυρος Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε το deal των Πειραιωτών με τη Λεχ Πόζναν για τον 24χρονο εξτρέμ.

Μάλιστα, ο Ιταλός ρεπόρτερ αναφέρει και οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας. Οι Πολωνοί θα εισπράξουν 3,6 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσό μπορεί να ξεπεράσει τα 5 εκατ. ευρώ μαζί με κάποια μπόνους. Πλέον για τον Νορβηγό (με ρίζες από Αργεντινή) διεθνή έχουν απομείνει μόνο τα ιατρικά τεστ, τα οποία έχουν προγραμματιστεί, για να κλείσει και τυπικά η μετακίνησή του στους «ερυθρόλευκους».

Έτσι μέσα σε λίγες ώρες ο Ολυμπιακός κλείνει δύο μεταγραφές, καθώς τα έχει βρει πλέον σε όλα και με την Μπράγκα για την αγορά των δικαιωμάτων του Αντρέ Όρτα.

