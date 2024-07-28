Παναθηναϊκός: Πως ο Γκριγκόνις και ο Παπαπέτρου αλληλοσυμπληρώνονται

Ο Παναθηναϊκός την περασμένη σεζόν πορεύτηκε με μοναδικό «καθαρό» τριάρι τον Ιωάννη Παπαπέτρου.

Ο Αταμάν ανέβασε τον Μάριους Γκριγκόνις στους φόργουορντ, παρόλο που δεν είναι η καθαρή του θέση. Όπως και να έχει ο Λιθουανός έκανε μία εξαιρετική σεζόν, ειδικά στη regular season έχοντας 10.1 πόντους με 43,6% στο τρίποντο.

