Παναθηναϊκός: Το έκανε… ξανά αλλά την «πάτησε»

Ήττα στην Πόλη για τον Παναθηναϊκό, όλα θα κριθούν στο ΟΑΚΑ, τι πρέπει να κάνουν οι «πράσινοι» για να περάσουν  

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός φεύγει από την Πόλη ικανοποιημένος κατά το ήμισυ, καθώς κατάφερε να γυρίσει τη σειρά πίσω στο ΟΑΚΑ. Ωστόσο το Τριφύλλι δεν μπόρεσε να τελειώσει εκεί τη σειρά και να σφραγίσει τα εισιτήρια του για το Final Four του Άμπου Ντάμπι. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε καλή δουλειά για μεγάλο μέρος του αγώνα ωστόσο κάποια λάθη στα τελευταία λεπτά έφεραν την ήττα.

Πηγή: skai.gr

