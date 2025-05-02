Λύγισε στο νέο θρίλερ της Πόλης ο Παναθηναϊκός και το Final Four περνάει από το ΟΑΚΑ

Άγγιξε το Final Four αλλά τελικά το… ανέβαλε ο Παναθηναϊκός! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ηττήθηκε με σκορ 85-82 από την Εφές στο «Basketball Development Center» μετά από ένα ακόμη «θρίλερ» και είδε τη σειρά να πηγαίνει στο 2-2, κάτι που σημαίνει ότι όλα θα κριθούν στο Game 5 της ερχόμενης Τρίτης (06/05, 21:45) στο ΟΑΚΑ.



Μετά από ένα ακόμη συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στις απόλυτες λεπτομέρειες, οι «πράσινοι» λύγισαν ουσιαστικά χάρη σε ένα μεγάλο σουτ του Ελάιτζα Μπράιαντ (77-73), αλλά και ένα κομβικό γκολ φάουλ του Ρόλαντς Σμιτς (79-76). Μάλιστα, το χαμένο αμυντικό ριμπάουντ μετά την άστοχη βολή του Λετονού και το επακόλουθο αντιαθλητικό φάουλ του Τζέντι Όσμαν στον Πι Τζέι Ντοζίερ, έβαλαν οριστικό τέλος στο ματς.

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τρίποντο του Γκραντ, ενώ ο Γιλμάζ μείωσε σε 2-3 από κοντά. Ο Όσμαν έβαλε το δεύτερο μακρινό σουτ του Παναθηναϊκού (2-7), ενώ ο Τόμπσον ευστόχησε στο πρώτο της Εφές και μείωσε σε 7-9. Ο Γιλμάζ έβαλε και αυτός τρίποντο (10-9), πριν ο Λάρκιν βρει στόχο από τα 8 μέτρα για το 13-9. Ο Τόμπσον πήγε στις βολές μετά από λάθος του Γκέιμπριελ και έβαλε μία για το 14-9. Ο Μήτογλου μείωσε με τρίποντο (14-12), πριν ο Όσμαν τρέξει στον αιφνιδιασμό και ισοφαρίσει σε 14-14. Ο Ναν πήγε στη γραμμή και έβαλε τις βολές του (14-16), πριν ο Οτούρου γράψει το 16-16 από κοντά. Ο Σμιτς έβαλε τρίποντο μετά από λάθος του Μπράουν (19-16), πριν ο Οτούρου σκοράρει μετά από ωραία ασίστ του Λάρκιν για το 21-16. Ο Όσμαν από τη γραμμή διαμόρφωσε το 21-18 του πρώτου δεκαλέπτου.

Το δεύτερο δεκάλεπτο άρχισε με συνεχόμενα καρφώματα από τους Γιούρτσεβεν και Χουάντσο για το 21-22 και το προβάδισμα του Παναθηναϊκού. Ο καταπληκτικός Όσμαν έκανε ωραία κίνηση και σκόραρε από κοντά (21-24), πριν ευστοχήσει ξανά σε φλόουτερ για το 21-26. Η Εφές ισοφάρισε με τρίποντο του Μπράιαντ και καλάθι του Οτούρου (26-26), όμως ο Όσμαν ήταν ασταμάτητος και έγραψε το 26-28. Ο Οσμάνι πέτυχε γκολ φάουλ και ισοφάρισε για τους γηπεδούχους (28-28), όμως ο Παναθηναϊκός απάντησε με κάρφωμα Χουάντσο και καλάθι Μήτογλου για το 30-32. Ο Οσμάνι ισοφάρισε με βολές (32-32), ενώ η Εφές εκμεταλλεύτηκε τις κακές επιλογές των φιλοξενούμενων για να πάρει προβάδισμα 38-33 πριν το ημίχρονο με buzzer beater του Οσμάνι.

Στο δεύτερο μέρος, ο Οσμάνι ανέβασε τη διαφορά προσωρινά στους 7 (40-33), όμως ο Ναν απάντησε για το 40-35. Πουαριέ και Μπράιαντ έκαναν διψήφια τη διαφορά (45-35), όμως ο Σλούκας και ο Όσμαν μείωσαν αμέσως σε 45-39. Ο Ναν πήγε στη γραμμή και έριξε κι άλλο το τουρκικό προβάδισμα (45-40), ενώ μετά τη χαμένη του βολή ο Χουάντσο πήρε ριμπάουντ και σκόραρε για το 45-42. Ο Ισπανός συνέχισε το εντυπωσιακό διάστημα του Παναθηναϊκού και υπέγραψε την ισοφάριση (45-45), όμως ο Τόμπσον απάντησε για το 48-45. Ο Παναθηναϊκός πέρασε εκ νέου μπροστά με 50-51 χάρη σε Σλούκα και Γιούρτσεβεν, με τον αρχηγό των «πράσινων» να βάζει βολή από τεχνική ποινή του Μπάνκι για το 50-52. Ο Γιούρτσεβεν με διπλή προσπάθεια σκόραρε (50-54), όμως ο Οσμάνι απάντησε με τρίποντο για το 53-54. Χουάντσο και Σμιτς αντάλλαξαν τρίποντα (56-57), με τον Μπράιαντ να σκοράρει συνεχόμενα λέι απ για το 60-57. Ο Όσμαν μείωσε με εντυπωσιακή κίνηση και διαμόρφωσε το 60-59 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο ασταμάτητος Όσμαν έφερε μπροστά τους «πράσινους» (60-61), πριν ο Γιλμάζ πάει στις βολές και γράψει το 61-61 για την Εφές με 1/2. Μετά από λάθος του Ναν, ο Ντοζίερ στον αιφνιδιασμό έγραψε το 63-61. Η δεύτερη συνεχόμενη χαμένη κατοχή δεν κόστισε στον Παναθηναϊκό, με τους Ναν και Σμιτς να σκοράρουν για τρεις και να διαμορφώνουν το 66-64. Ο Σλούκας έβγαλε μεγάλη άμυνα και πήρε βολές, ισοφαρίζοντας σε 66-66. Ο Μπράιαντ έβαλε μεγάλο σουτ από τη γωνία (69-66), πριν ο Σμιτς εκμεταλλευτεί την αδράνεια του Γιούρτσεβεν για το 71-66. Ο Σλούκας πήρε έξυπνα βολές (71-68), ενώ με άλλες δύο από αχρείαστο φάουλ του Τόμπσον έριξε τη διαφορά στον πόντο (71-70), με τους Οσμάνι και Χουάντσο να ανταλλάζουν τρίποντα για το 74-73. Μετά από άστοχο σουτ του Μήτογλου, ο Μπράιαντ ευστόχησε από μακριά για το 77-73. Ο Ναν έβαλε αδιανόητο τρίποντο από τη γωνία (77-76), όμως ο Σμιτς απάντησε με γκολ φάουλ (79-76). Μετά τη χαμένη του βολή, ο Ντοζίερ πήρε επιθετικό ριμπάουντ και κέρδισε αντιαθλητικό, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στο ματς (81-76), αφού η Εφές είχε και την επόμενη κατοχή.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 38-33, 60-59, 85-82

