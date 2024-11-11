Παναθηναϊκός: Το δίδυμο που «έσπασε» ο Μπακασέτας μετά από 77 ημέρες

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη απέναντι στη Λαμία και πλέον ο Ρουί Βιτόρια έχει την ευκαιρία να δουλέψει με την ομάδα του στη διακοπή των Εθνικών ομάδων. Ο Τάσος Μπακασέτας ήταν αυτός ο οποίος έδωσε τη λύση για το Τριφύλλι με την… οβίδα του στο 73ο λεπτό.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός με αυτό το γκολ έγινε ο τέταρτος, μόλις, διαφορετικός σκόρερ για τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα μετά τους Σπόραρ, Τετέ και Τζούρισιτς. Μάλιστα ο Μπακασέτας «έσπασε» το δίδυμο που… μονοπωλούσε στα γκολ του Τριφυλλιού.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.