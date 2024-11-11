Μια κόντρα από το πουθενά ξέσπασε στην αναμέτρηση των Μπακς με τους Σέλτικς. Μετά από ένα επιθετικό φάουλ που χρεώθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάνω στον Τζέιλεν Μπράουν, πρόσφερε το χέρι του στον άσο των πρωταθλητών, αλλά μόλις εκείνος το έδωσε, ο άσος του Μιλγουόκι το… τράβηξε γρήγορα και χαμογέλασε.

Η κίνηση αυτή δεν άρεσε στον MVP των τελευταίων τελικών που όταν κλήθηκε να τη σχολιάσει μετά τη νίκη της ομάδας του είπε: «Ο Γιάννης είναι παιδί. Εγώ απλώς εστιάζω στο να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει. Κι αυτό κάναμε!».

Ο Greek Freak από την πλευρά του, όταν ενημερώθηκε για την αντίδραση του Μπράουν απάντησε: «Ήταν ένα αστείο. Παίζουμε μπάσκετ. Πιστεύω πως είναι ένας απίστευτος παίκτης, κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την ομάδα του να κερδίσει. Είναι πολύ ανταγωνιστικός, έχουμε τεθεί αντιμέτωποι πολλές φορές και πάντα κάνουμε πλάκα μέσα στο παιχνίδι. Είναι κάτι που κάνω με τα παιδιά μου. ‘Δώστε μου το χέρι, ωπ είσαι πολύ αργός!’ (γέλια). Απλώς το έκανα, το απόλαυσα. Μου λέτε ότι ενοχλήθηκε; Εγώ του έκανα κομπλιμέντα κι αυτός είχε πει τέτοιο πράγμα για μένα; Αυτός είμαι, παίζω το παιχνίδι για τη χαρά, προσπαθώ να έχω γύρω μου νέους ανθρώπους για να μένω κι εγώ νέος, γύρω από τα παιδιά και τα ανίψια μου. Κάποιες φορές κάνω τα ίδια και στους αγώνες. Εγώ θα συνεχίσω να είμαι ο εαυτός μου και αν με αποκαλούν παιδί, δεν με πειράζει. Έχω τρία παιδιά και έξι ανίψια, κάποιες φορές όταν είσαι κοντά σε παιδιά προσπαθείς να λειτουργήσεις και εσύ έτσι. Είναι ωραίο να είσαι κοντά σε παιδιά. Ο Μπράουν είναι σπουδαίος παίκτης και ανταγωνιστής, αλλά αν έχω κι άλλη ευκαιρία να του κάνω το ίδιο, θα το ξανακάνω».

