Super League 2: Φινάλε στην 8η αγωνιστική με ματσάρα Κηφισιά-Πανιώνιος

Με δύο αγώνες, έναν για τον πρώτο και έναν για τον δεύτερο όμιλο, ολοκληρώνεται η 8η αγωνιστική στη Super League 2.
Το πρώτο χρονικά παιχνίδι διεξάγεται στο ΔΑΚ Κατερίνης, εκεί όπου ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου υποδέχεται τον Καμπανιακό.
Ένα… ημίχρονο αργότερα, δηλαδή 45 λεπτά μετά, είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση Κηφισιά-Πανιώνιος, που έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τις δύο ομάδες μετά τη χθεσινή νίκη της Καλαμάτας στην Τρίπολη και πέρασε μόνη πρώτη στη βαθμολογία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.11.2024
Διαγόρας-Νίκη Βόλου 0-0
ΠΟΤ Ηρακλής-Μακεδονικός 3-0
(50', 73' Τσιριγώτης, 90'+1' Χριστοδουλόπουλος)
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.11.2024
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, ΠΑΟΚ Β-ΑΕΛ 0-1
(41' Βαφέας)
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.11.2024
Καβάλα-ΠΑΣ Γιάννινα 1-4
(40' Σπανουδάκης - 5', 62' Νικολιάς, 16' Σκέποβιτς, 45+1' Λώλης)
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.11.2024
Εθνικός Ν. Κεραμιδίου-Καμπανιακός (14:00)
Β' ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.11.2024
Παναργειακός-Παναχαϊκή 0-1
(78' Μαδριγάλ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.11.2024
ΑΕΚ Β-Αιγάλεω 1-1
(2' Θεοδωρίδης - 89' Δρίτσας)
Ηλιούπολη-Χανιά 1-0
(47' Μαυρίας)
Asteras Aktor B-Καλαμάτα 1-3
(53' Οκό - 26', 41' Μόρσεϊ, 29' Κατάλντι)
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.11.2024
Κηφισιά-Πανιώνιος (14:45 / monobala.gr)
Η επόμενη (9η) αγωνιστική
Α όμιλος
Διαγόρας-Καβάλα
ΑΕ Λάρισας-ΠΑΣ Γιάννινα
Καμπανιακός-Ηρακλής
ΠΑΟΚ Β-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου
Νίκη Βόλου-Μακεδονικός
Β όμιλος
ASTERAS B AKTOR-ΑΕΚ Β
Παναχαϊκή-Αιγάλεω
Χανιά-Κηφισιά
Παναργειακός-Ηλιούπολη
Καλαμάτα-Πανιώνιος
