Super League 2: Φινάλε στην 8η αγωνιστική με ματσάρα Κηφισιά-Πανιώνιος

Με δύο αγώνες, έναν για τον πρώτο και έναν για τον δεύτερο όμιλο, ολοκληρώνεται η 8η αγωνιστική στη Super League 2.

Το πρώτο χρονικά παιχνίδι διεξάγεται στο ΔΑΚ Κατερίνης, εκεί όπου ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου υποδέχεται τον Καμπανιακό.

Ένα… ημίχρονο αργότερα, δηλαδή 45 λεπτά μετά, είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση Κηφισιά-Πανιώνιος, που έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τις δύο ομάδες μετά τη χθεσινή νίκη της Καλαμάτας στην Τρίπολη και πέρασε μόνη πρώτη στη βαθμολογία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.11.2024

Διαγόρας-Νίκη Βόλου 0-0

ΠΟΤ Ηρακλής-Μακεδονικός 3-0

(50', 73' Τσιριγώτης, 90'+1' Χριστοδουλόπουλος)

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.11.2024

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, ΠΑΟΚ Β-ΑΕΛ 0-1

(41' Βαφέας)

ΚΥΡΙΑΚΗ 10.11.2024

Καβάλα-ΠΑΣ Γιάννινα 1-4

(40' Σπανουδάκης - 5', 62' Νικολιάς, 16' Σκέποβιτς, 45+1' Λώλης)

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.11.2024

Εθνικός Ν. Κεραμιδίου-Καμπανιακός (14:00)

Β' ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.11.2024

Παναργειακός-Παναχαϊκή 0-1

(78' Μαδριγάλ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 10.11.2024

ΑΕΚ Β-Αιγάλεω 1-1

(2' Θεοδωρίδης - 89' Δρίτσας)

Ηλιούπολη-Χανιά 1-0

(47' Μαυρίας)

Asteras Aktor B-Καλαμάτα 1-3

(53' Οκό - 26', 41' Μόρσεϊ, 29' Κατάλντι)

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.11.2024

Κηφισιά-Πανιώνιος (14:45 / monobala.gr)

Η επόμενη (9η) αγωνιστική

Α όμιλος

Διαγόρας-Καβάλα

ΑΕ Λάρισας-ΠΑΣ Γιάννινα

Καμπανιακός-Ηρακλής

ΠΑΟΚ Β-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου

Νίκη Βόλου-Μακεδονικός

Β όμιλος

ASTERAS B AKTOR-ΑΕΚ Β

Παναχαϊκή-Αιγάλεω

Χανιά-Κηφισιά

Παναργειακός-Ηλιούπολη

Καλαμάτα-Πανιώνιος

