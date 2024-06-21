Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Το δίδυμο Μπράουν – Σλούκας πάει τον επτάστερο στο… επόμενο επίπεδο

Η νέα αγωνιστική περίοδος για τον Παναθηναϊκό φέρνει μεγάλες προσδοκίες, ιδιαίτερα με την συνύπαρξη των Λορέντσο Μπράουν και Κώστα Σλούκα στη θέση του point guard

Μπάσκετ

Ο Κώστας Σλούκας και ο Λορέντζο Μπράουν συνθέτουν ένα από τα πιο δυναμικά και ολοκληρωμένα δίδυμα στην Ευρώπη, καλύπτοντας ιδανικά τη θέση του πλέιμεκερ.

Ο Λορέντσο Μπράουν είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος και πολυδιάστατος point guard. Έχει ύψος 1,96 μ., κάτι που του δίνει το πλεονέκτημα να βλέπει ”πάνω” από την άμυνα και να δημιουργεί τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους συμπαίκτες του.

