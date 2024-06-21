Παναθηναϊκός: Το δίδυμο Μπράουν – Σλούκας πάει τον επτάστερο στο… επόμενο επίπεδο

Ο Κώστας Σλούκας και ο Λορέντζο Μπράουν συνθέτουν ένα από τα πιο δυναμικά και ολοκληρωμένα δίδυμα στην Ευρώπη, καλύπτοντας ιδανικά τη θέση του πλέιμεκερ.

Ο Λορέντσο Μπράουν είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος και πολυδιάστατος point guard. Έχει ύψος 1,96 μ., κάτι που του δίνει το πλεονέκτημα να βλέπει ”πάνω” από την άμυνα και να δημιουργεί τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους συμπαίκτες του.

