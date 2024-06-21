ΟΠΑΠ Game Time: Τι βλέπει ο Νίκος Νταμπίζας στο ντέρμπι Ολλανδία-Γαλλία και η υπόσχεση για γκολ στη Γερμανία

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Ένας ακόμη Legend 2004, ο Νίκος Νταμπίζας, είναι καλεσμένος στο ΟΠΑΠ Game Time. Σχολιάζει το ντέρμπι Ολλανδία-Γαλλία και τα μεγάλα παιχνίδια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και απαντάει στο ερώτημα αν το «it’s coming home» θα γίνει εφέτος πραγματικότητα για τους Άγγλους.

Μαθαίνει με χιούμορ στη Μαρία Ζαφειράτου πώς να αμύνεται στα κόρνερ χωρίς να παραβιάσει όλους τους κανόνες του VAR, διαλέγει τον επιθετικό του σήμερα που θα ήθελε να αντιμετωπίσει και αποκαλύπτει ποιον αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2004 θα ήθελε να ξαναζήσει.

Ο Νίκος Νταμπίζας δίνει υπόσχεση στο ΟΠΑΠ Game Time ότι θα σκοράρει στη Γερμανία, στον φιλικό αγώνα των Legends 2004 με τους UEFA All Stars που θα διεξαχθεί στις 11 Ιουλίου στο Έσσεν.

Δείτε το βίντεο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.