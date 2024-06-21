18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Με την αναμέτρηση της Πολωνίας κόντρα στην Αυστρία (19:00, ΕΡΤ1, bwinΣΠΟΡ FM 94.6, sport-fm.gr), ανοίγει η αυλαία της 2ης αγωνιστικής στον 4ο όμιλο του Euro 2024.

Αμφότερες οι ομάδες ξεκίνησαν με ήττα τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωση και έτσι απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου θα ψάξουν το τρίποντο με το οποίο, σε περίπτωση που καταφέρουν να το πάρουν, θα παραμείνουν... ολοζώντανες στη μάχη της πρόκρισης.

Από τη μία η Πολωνία, παρότι την περασμένη Κυριακή (16/6) ηττήθηκε με 2-1 από την Ολλανδία, έδειξε αρκετά θετικά στοιχεία στο παιχνίδι της, προηγήθηκε νωρίς (16’) με σκόρερ τον Μπούκσα, αλλά ισοφαρίστηκε στο 29’ και δέχθηκε το καθοριστικό γκολ λίγο πριν το φινάλε (83’), μένοντας τελικά με «άδεια χέρια». Δέχθηκε αρκετές τελικές από μια πολύ ισχυρή αντίπαλο, αλλά και εκείνη με τη σειρά της απείλησε αρκετά, παρά την απουσία του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Απόψε θα προσπαθήσει να πάρει τη νίκη που θα την επαναφέρει γερά στο… κόλπο της πρόκρισης, μένοντας πιστή στο τακτικό πλάνο που ακολούθησε και στην πρεμιέρα της.

Ο ηγέτης της, Λεβαντόφσκι, έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε, προπονήθηκε κανονικά και αναμένεται να ξεκινήσει βασικός, ενώ στη διάθεση του Πρόμπιερτζ θα τεθούν επίσης οι Ζιελίνσκι και Νταβίντοβιτς. «Ξέρουμε πόσο δύσκολο και απαιτητικό θα είναι το παιχνίδι και από ψυχολογικής άποψης. Εκείνο κόντρα στην Ουαλία για τα προκριματικά ήταν παρόμοιο. Πολλοί μας αμφισβήτησαν και τότε, αλλά στο τέλος τα καταφέραμε. Πρέπει να μειώσουμε τα λάθη μας, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πάρουμε ρίσκα», δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Πολωνίας.

Από την άλλη, η Αυστρία ηττήθηκε και εκείνη στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση, με 1-0 από τη Γαλλία. Έβαλε δύσκολα σε ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, αλλά το αυτογκόλ του Βέμπερ στο 38’ αποδείχθηκε καταδικαστικό για εκείνη, αφού στη συνέχεια προσπάθησαν, αλλά δεν βρήκαν ποτέ το γκολ της ισοφάρισης. Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη ήττα για την Αυστρία εδώ και σχεδόν δύο χρόνια (από την ολοκλήρωση του Nations League του 2022), έχοντας νικήσει τα 12 από τα 17 παιχνίδια που έχει δώσει έκτοτε.

Στα αγωνιστικά, ο Ραλφ Ράγκνικ δεν έχει να αντιμετωπίσει κάποια απουσία, ενώ αναμένεται να αντικαταστήσει τον Βέμπερ με τον Τράουνερ στη βασική του ενδεκάδα. «Με τη Γαλλία κάναμε μια εμφάνιση που ξεχείλιζε από ενέργεια, μέχρι τέλους την πιέσαμε και της δημιουργήσαμε προβλήματα. Σημασία έχει να προχωρήσουμε παρακάτω και θα κάνουμε τα πάντα για να νικήσουμε την Πολωνία», δήλωσε ο προπονητής της Αυστρίας, η οποία έχει πέντε παίκτες της (Βέμπερ, Ντάνσο, Μουενέ, Λάιμερ και Μπαουμγκάρντνερ) στο όριο καρτών.

Πιθανές ενδεκάδες:

Πολωνία (Πρόμπιερτζ, 3-4-1-2): Σέζνι – Νταβίντοβιτς, Μπεντνάρεκ, Κίβιορ – Φρανκόφσκι, Σλιζ, Μόντερ, Ζαλέφσκι – Ζιελίνσκι – Μπούκσα, Λεβαντόφσκι

Αυστρία (Ράγκνικ, 4-2-3-1): Πεντζ – Πος, Ντάνσο, Τράουνερ, Μουένε – Σάμπιτσερ, Ζίβαλντ – Λάιμερ, Μπαουμγκάρντνερ, Γκρίλιτς – Γκρέγκοριτς

Διαιτητής: Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ (Τουρκία)

Γήπεδο: Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.