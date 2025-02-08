Παναθηναϊκός: Τι κάνει μετά απο αποκλεισμό στο Κύπελλο

Σίγουρα ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από το Κύπελλο πλήγωσε άπαντες στο σύλλογο. Η ομάδα σε έπειθε πως θα έφευγε θριαμβεύτρια από το Γ. Καραϊσκάκης με κάθε κόστος. Ένας βασικός στόχος χάθηκε, αλλά ένας δεύτερος είναι κοντά, ακόμα πιο σημαντικός. Δεν υπάρχουν περιθώρια να σκεφτείς τι δεν πήγε καλά.

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ του Νίκου Παγκάκη στο paopantou.gr.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.