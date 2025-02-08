MVP της αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα για πρώτη φορά ο Κέντρικ Ναν

MVP της 26ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας ο Κέντρικ Ναν!



Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ασταμάτητος στο δεύτερο ημίχρονο της εντός έδρας αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Εφές, ολοκληρώνοντας το ματς με 36 πόντους (7/10 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 7/7 βολές), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 κερδισμένα φάουλ και 37 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, στα 33'15" λεπτά που βρέθηκε στο glass floor του ΟΑΚΑ!

Έτσι, πήρε το συγκεκριμένο βραβείο για πρώτη φορά, ενώ παράλληλα έγινε ο δεύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού που αναδεικνύεται ως ο πολυτιμότερος, μετά τον Γιούρτσεβεν, ο οποίος είχε βγει MVP της 19ης αγωνιστικής.

