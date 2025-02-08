Λογαριασμός
Αλλάζει σχεδόν όλη την άμυνά του ο Ολυμπιακός ενόψει ASTERAS Aktor

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ASTERAS Aktor νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και ο Μεντιλίμπαρ αντιλαμβάνεται τη σημασία που θα έχουν για την ομάδα του οι αλλαγές και το φρεσκάρισμα, ώστε να υπάρξει διαχείριση όλου αυτού του ζόρικου προγράμματος.

Στην άμυνα θα καταγραφούν οι πιο σημαντικές διαφοροποιήσεις, από τη στιγμή που ο Ρέτσος βγήκε πλέον νοκ-άουτ για περίπου έναν μήνα και οι Κάρμο - Ροντινέι είναι τιμωρημένοι για την αναμέτρηση.

Έτσι, στην τετράδα της άμυνας αναμένεται να παρουσιαστούν οι Κοστίνια, Μπιανκόν, Πιρόλα και Ορτέγκα, δίχως ν' αποκλείεται η παρουσία του Μπρούνο Ονιεμαέτσι αριστερά.

Παράλληλα, οι Τζολάκης και Κωστούλας ενδεχομένως να επιστρέψουν στο αρχικό σχήμα των Πειραιωτών για την εντός έδρας αναμέτρηση με τους Αρκάδες, όπου φυσικά θα τιμηθεί η μνήμη των αδικοχαμένων της μεγαλύτερης τραγωδίας στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, στη συμπλήρωση 44 ετών από την αποφράδα 8η Φεβρουαρίου του 1981...

