Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Τι έκανε πέρυσι στα διπλά ευρωπαϊκά βράδια σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ

Άκρως... Παναθηναϊκή βραδιά η Πέμπτη (3/10) με διπλή αναμέτρηση σε μπάλα και μπάσκετ, φουλ για... 2/2 οι «πράσινοι»

παοπαντου

Η σημερινή μέρα είναι… καυτή για του φίλους του Τριφυλλιού μιας και η ομάδα έχει ευρωπαϊκή πρεμιέρα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αρχικά το σύνολο του Εργκίν Αταμάν επιστρέφει στο πολυαγαπημένο του Βερολίνο για να αντιμετωπίσει την Άλμπα (19:45) ενώ λίγο αργότερα η ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο φιλοξενείται στη Μπάνια Λούκα (22:00).

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο μπάσκετ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark