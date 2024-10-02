Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Δυσκολεύεται πολύ στις πρεμιέρες του στη Euroleague

Ισορροπημένα τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού στις πρώτες του αγωνιστικές με το νέο format

paopantou

Δεν μπαίνει πάντα με το «δεξί» ο Παναθηναϊκός στις υποχρεώσεις του στην Euroleague. Ίσα ίσα που τα αποτελέσματά του στις πρώτες αγωνιστικές είναι μοιρασμένα.

Να τονίσουμε πως αναφερόμαστε στις πρεμιέρες της ομάδας από το 2016 και μετά, δηλαδή τότε που ξεκίνησε το format με τον ένα και ενιαίο όμιλο για όλες τις ομάδες. Θυμίζουμε πως πριν από το 2016 υπήρχαν ξεχωριστοί όμιλοι.

Περισσότερα στο paopantou.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Euroleague μπάσκετ
