Παναθηναϊκός: Τι έκαναν οι διεθνείς με τις εθνικές τους ομάδες

Γέμισαν τα στατιστικά τους οι διεθνείς του Παναθηναϊκού, ξεκινώντας όλοι τους βασικοί

παο

Ο Παναθηναϊκός τη χθεσινή βραδιά είχε 4 εκπροσώπους που συμμετείχαν ενεργά με τις εθνικές τους ομάδες και ξεκίνησαν και οι τέσσερις βασικοί, εκπροσωπώντας τις χώρες τους και γεμίζοντας τις στατιστικές κατηγορίες, με εξαίρεση τον Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος είχε καλή παρουσία στην χθεσινή αναμέτρηση της Ουρουγουάης, όπου ξεκίνησε και πάλι βασικός.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
