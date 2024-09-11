Παναθηναϊκός: Τι έκαναν οι διεθνείς με τις εθνικές τους ομάδες

Ο Παναθηναϊκός τη χθεσινή βραδιά είχε 4 εκπροσώπους που συμμετείχαν ενεργά με τις εθνικές τους ομάδες και ξεκίνησαν και οι τέσσερις βασικοί, εκπροσωπώντας τις χώρες τους και γεμίζοντας τις στατιστικές κατηγορίες, με εξαίρεση τον Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος είχε καλή παρουσία στην χθεσινή αναμέτρηση της Ουρουγουάης, όπου ξεκίνησε και πάλι βασικός.

