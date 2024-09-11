Ο Ιωαννίδης με δυο γκολ απέναντι στην Φινλανδία και ένα – αλλά τι ένα – κόντρα στην Ιρλανδία το βράδυ της Τρίτης στο Δουβλίνο, έχει ήδη μετρήσει τρία τέρματα σε δυο παιχνίδια στο φετινό Nations League.
Η Ευρώπη ασχολείται ξανά μαζί του έπειτα και από τον απίθανο τρόπο με τον οποίο νίκησε τον Κέλεχερ στο Aviva Stadium και αυτή τη στιγμή ο φορ του Παναθηναϊκού είναι 2ος σκόρερ στις δύο πρώτες αγωνιστικές της διοργάνωσης της UEFA για τις εθνικές ομάδες.
Ο μοναδικός που ξεπερνά τον Ιωαννίδη, είναι ο Μπέντζαμιν Σέσκο, που μετά το κακό Euro 2024 όπου όλοι περίμεναν να κάνει… πράγματα και θαύματα και τελικά δεν έκανε απολύτως τίποτα, τώρα δείχνει να ξαναβρίσκει τον εαυτό του.
Ο Σλοβένος επιθετικός έχει σκοράρει 4 φορές σε δυο ματς του φετινού Nations League κι έτσι ξεπερνά τόσο τον δικό μας, Φώτη, όσο και τους Ίσακ, Γκιόκερες και Αρκτούρκογλου.
61' 🇮🇪 - 🇬🇷 0-1 Η στιγμή του υπέροχου γκολ του Φώτη Ιωαννίδη και οι πανηγυρισμοί των διεθνών! #celebrations #highlights #goal #live pic.twitter.com/ZgV4iB1xLo— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) September 10, 2024
