Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θετικά νέα για Λαφόν και Πελίστρι στον Παναθηναϊκό

Ετοιμοπόλεμος για την εξόρμηση στη Λάρισα θα είναι από μεριάς Παναθηναϊκού ο Λαφόν, ενώ σε τροχιά ολικής επαναφοράς βρίσκεται και ο Πελίστρι

Λαφόν

Η απογευματινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, την Παρασκευή στο Κορωπί, διεξήχθη υπό βροχόπτωση, αλλά είχε θετικά νέα για τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Λαφόν έβγαλε κανονικά ολόκληρο το πρόγραμμα και θα είναι διαθέσιμος για τον Ισπανό τεχνικό των «πράσινων» στην προσεχή εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet.

Σε τροχιά ολικής επαναφοράς και ο Πελίστρι που ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος, ενώ, ατομικό έκανε ο Ρενάτο και θεραπεία ο Κυριακόπουλος.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Ράφα Μπενίτεθ Σούπερλιγκα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark