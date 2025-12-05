Η απογευματινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, την Παρασκευή στο Κορωπί, διεξήχθη υπό βροχόπτωση, αλλά είχε θετικά νέα για τον Ράφα Μπενίτεθ.



Ο Λαφόν έβγαλε κανονικά ολόκληρο το πρόγραμμα και θα είναι διαθέσιμος για τον Ισπανό τεχνικό των «πράσινων» στην προσεχή εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet.

Σε τροχιά ολικής επαναφοράς και ο Πελίστρι που ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος, ενώ, ατομικό έκανε ο Ρενάτο και θεραπεία ο Κυριακόπουλος.

